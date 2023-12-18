KBS покажет новый сериал

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Телерадиокомпания KBS объявила актёрский состав сериала «Без крови и слёз» (피도 눈물도 없이), премьера которого запланирована на январь 2024 года. На главные роли приглашены актрисы Ли Со Ён (이소연) и Ха Ён Чжу (하연주). Новый контент от KBS повествует о двух сёстрах. Расставшись в детстве после развода родителей, они встречаются вновь, но уже в качестве невестки и свекрови. Актриса Ли Со Ён предстанет в роли управляющего отделом в фонде искусств «Чудан» по имени Ли Хе Вон. Героиня готовится выйти замуж за успешного бизнесмена Юн Чжи Чхана, однако она даже и не подозревает о том, что её родная сестра Ли Хе Чжи встречается с его отцом Юн И Чхолем, председателем группы компаний YJ. Несмотря на неожиданную встречу спустя 20 лет, две героини не очень рады друг другу, и вскоре между ними начинается серьёзный конфликт.