Режиссёр Хан Чжэ Рим представит новый сериал





Стриминг-платформа Netflix анонсировала премьеру нового сериала «Шоу 8» (The 8 Show) с актёрами Рю Чжун Ёлем (류준열), Пак Чон Мином (박정민) и актрисой Чхон У Хи (천우희) в главных ролях. Премьера сериала запланирована на 2024 год. В центре сюжета восемь персонажей, приглашённых для участия в реалити-шоу Money Game. Согласно правилам, игроки должны оставаться в ограниченном пространстве, разделённом на восемь этажей. Им предстоит ожесточённая эмоциональная борьба за крупный выигрыш, в процессе которой они будут неоднократно объединяться и предавать друг друга. С течением времени призовой фонд увеличивается. В качестве режиссёра сериала приглашён Хан Чжэ Рим (한재림), известный по таким фильмам как «Физиогномика» (관상) и «Чрезвычайная ситуация» (비상선언).