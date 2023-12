Певец Ли Мун Сэ представит 17-й студийный альбом

ⓒ KMOONfnd

Певец Ли Мун Сэ (이문세) продолжает работу над семнадцатым студийным альбомом, выход которого запланирован на 2024 год. Несколько песен из новой пластинки будут представлены слушателям до её официального релиза. Первый музыкальный трек под названием «Тепло лучше, чем жар» (Warm is better than hot) был опубликован вечером 21 декабря. Песня, написанная в стиле блюз, отличается особым сопровождением музыкальных инструментов. Её автором стала популярный в стране композитор саундтреков Чхве Ын Хе (최은혜), более известная под творческим псевдонимом HEN. По словам Ли Мун Сэ, новая песня является своего рода подарком для жителей страны в преддверии Рождества, которое отмечают 25 декабря.