Певица Ли Хё Ри – новая ведущая ток-шоу THE SEASONS

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Телеканал KBS2 объявил нового ведущего музыкального ток-шоу THE SEASONS (더 시즌즈). На смену участникам дуэта AKMU (악뮤) – Ли Су Хён (이수현) и Ли Чхан Хёку (이찬혁) – придёт популярная в стране певица Ли Хё Ри (이효리). Первый выпуск с её участием покажут в январе 2024 года. Передача THE SEASONS вышла в эфир в феврале 2023 года. Она состоит из нескольких сезонов, соответствующих четырём временам года. Её первым ведущим стал певец и бизнесмен Пак Чэ Бом (박재범), которого затем сменил участник группы «Чаннаби» (잔나비) Чхве Чжон Хун (최정훈). В ближайших выпусках зрителей ждут оригинальные музыкальные представления, а также интересные истории из жизни южнокорейских исполнителей. KBS за последние 30 лет представила ряд музыкальных передач, в числе которых «Небольшой концерт Но Ён Сим» (노영심의 작은 음악회), «Шоу Ли Мун Сэ» (이문세쇼), «Любовное послание Юн До Хёна» (윤도현의 러브레터) и многие другие.