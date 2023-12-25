Не пропустите сериал с актёром Со Ин Гуком

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Сериал «И Чжэ: Скорая смерть» (이재, 곧 죽습니다), вышедший на экраны 15 декабря, получил широкое внимание южнокорейских и зарубежных зрителей. Контент вошёл в первую десятку Amazon Prime Video в 43 странах мира, заняв в двух из них (Индонезии и Таиланде) первое место. Сюжет сериала повествует о парне по имени Чхве И Чжэ. Не справившись с жизненными трудностями, герой кончает жизнь самоубийством, после чего оказывается перед судом. Ему предстоит пройти наказание в виде двенадцати этапов перерождения. Главные роли исполнили актёр Со Ин Гук (서인국) и актриса Пак Со Дам (박소담). Сериал доступен для просмотра на стриминг-платформах Tving и Amazon Prime Video. Премьера второй части сериала состоится 5 января.