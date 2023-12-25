Певица Юн Ха рассказала о планах на 2024 год

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Певица Юн Ха (윤하) в 2024 году планирует выпустить седьмой студийный альбом и дать серию концертов. Об этом она рассказала на своём официальном канале в YouTube. Новая музыкальная пластинка станет продолжением шестого студийного альбома «Теория конца» (END THEORY), представленного в ноябре 2021 года. Слушателей ждёт музыкальная история в исполнении Юн Ха о путешествии юной девушки, следующей к планете Земля. Певица планирует дать около двадцати концертов. Один из них пройдёт на территории Олимпийского парка в Сеуле. Юн Ха – популярная певица на родине и за рубежом. Она начала свою музыкальную карьеру в 2004 году в Японии. В репертуаре певицы такие хиты как «Комета» (혜성), «Пароль 486» (비밀번호 486), «Мы расстались» (우리 헤어졌어요) и многие другие песни.