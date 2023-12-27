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Дата рождения: 16 сентября 2000 г.

Рост: 166 см

Вес: 49 кг

Дебют: Фильм «Сон Хи и Сыль Ги» (선희와 슬기), 2019 г.





Актриса Юн Га И (наст. имя Чон Ю Ён / 정유연) является выпускницей Сеульского университета искусств. В настоящее время она принимает активное участие в различных проектах, продолжая радовать поклонников своим талантом. В 2021 году Юн Га И снялась в сериале «Верховный шаман Ка Ду Сим» (우수무당 가두심), а год спустя в сериале «Читающие мысли зла» (악의 마음을 읽는 자들). В 2023 году на экраны вышли сразу три сериала с участием актрисы: это «Доктор Чха Чжон Сук» (닥터 차정숙), «Дом со двором» (마당이 있는 집) и «Злой дух» (악귀). На сегодняшний день Юн Га И снялась в трёх фильмах, включая «Сон Хи и Сыль Ги» и «Следующая Со Хи»(다음 소희). Поворотным моментом в карьере Юн Га И стало приглашение присоединиться к четвёртому сезону юмористической передачи SNL Korea (SNL 코리아 시즌4). Актриса умело парадирует известных личностей и носителей сеульского говора несмотря на то, что родилась и выросла в Пусане.