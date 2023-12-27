Разработка спутников в Северной Корее

Второго декабря южнокорейские военные успешно запустили свой первый военный разведывательный спутник. Однако к этому времени на орбите уже находился северокорейский военный разведывательный спутник «Маллигён-1». Он был успешно запущен 21 ноября. Попытки Северной Кореи запустить спутники продолжаются с 1998 года. На сегодняшний день было произведено в общей сложности восемь запусков космических аппаратов, которые, как утверждает Пхеньян, представляли собой искусственные спутники Земли. Однако успешный вывод на орбиту ещё не означает, что «Маллигён-1» полноценно выполняет свои функции. При оценке успешности запуска разведывательного спутника учитывается не только выход на орбиту, но и обмен сигналами с наземной станцией, а также передача фото- и видеоданных. То есть, не видя снимки, полученные со спутника «Маллигён-1», судить об истинных результатах запуска сложно.

О том, насколько далеко продвинулись северокорейские разработки спутников, мы поговорим с профессором Чон Дэ Чжином из Университета Халла в городе Вончжу провинции Канвондо.