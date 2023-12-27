В Бангкоке состоялся Фестиваль кимчхи
2023-12-27 13:34:20
2023-12-27
Утром 26 декабря на перилах моста в районе Уду-дон города Чхунчхона провинции Канвондо появились утята из снега. Когда на небе появилось солнце, утята бесследно исчезли.
(Yonhap News)
2023-12-27 13:34:20
2023-12-27
2023-12-26
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