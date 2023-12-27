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Утята из снега

2023-12-27

Новости



Утром 26 декабря на перилах моста в районе Уду-дон города Чхунчхона провинции Канвондо появились утята из снега. Когда на небе появилось солнце, утята бесследно исчезли.

(Yonhap News)


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