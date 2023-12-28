Зимний отдых уток-мандаринок

В Бангкоке состоялся Фестиваль кимчхи
2023-12-27 13:34:20
2023-12-28
Утки-мандаринки, которые включены в Список национального природного наследия под номером 327, отдыхают в пруду университета Чоннам в городе Кванчжу. Самец имеет яркий окрас тела и красный клюв, а у самки чёрный или темно-серый клюв, а на теле серые пятна на коричневом фоне.
(Yonhap News)
2023-12-27 13:34:20
2023-12-27
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