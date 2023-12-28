Зимний отдых уток-мандаринок









Утки-мандаринки, которые включены в Список национального природного наследия под номером 327, отдыхают в пруду университета Чоннам в городе Кванчжу. Самец имеет яркий окрас тела и красный клюв, а у самки чёрный или темно-серый клюв, а на теле серые пятна на коричневом фоне.

(Yonhap News)