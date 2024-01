Не так давно, 23 декабря, на наших волнах звучала специальная новогодняя передача «K-POP 2023: Итоги года», в которой Камила с Ильей рассказали о результатах ежегодного музыкального опроса нашего радио. Если вы помните, самым популярным исполнителем слушатели радио KBS со всего мира выбрали Чон Гука (정국). В тот день он получил, как мы это назвали, «тройную корону», став «Лучшим сольным исполнителем года», «Лучшим исполнителем года», а также получив награду за «Лучшую песню года». Конечно, так решило большинство проголосовавших, но только не наши слушатели из СНГ! В этот раз они проявили не только необычайную активность, но и оригинальность, проголосовав за самых разных исполнителей. Так что нашу последнюю, специальную рубрику мы назвали «Музыкальный марафон 2023: Итоги» и в ней оглянулись на уходящий год, вспомнив все самые любимые песни наших слушателей, а также рассмотрев результаты голосования музыкального опроса от русскоязычных слушателей. Самыми лучшими исполнителями года проголосовавшие из СНГ выбрали V из BTS (방탄소년단), Stray Kids и TWICE, поэтому в этом выпуске прозвучали их песни «Slow Dancing», «S-Class» (특), «SET ME FREE» и другие. А именно нашим преданным радиослушателям в уходящем году запомнились джаз-дива На Юн Сон (나윤선), бэнд The Rose и дуэт Davichi. Мы не могли оставить наших слушателей без их любимых песен, поэтому проиграли композиции «Eternal Love» или «Бесконечная любовь», «Sorry» и «WHITE» в их исполнении.