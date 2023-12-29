Рассказ «Старшая сестра» писательницы Сим А Чжин, Часть 1

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Моя старшая сестра при первой встрече с Чон Му Уном была удивлена его внешности. Она показалась ей очень странной. Сам Чон Му Ун не проявил к никакого интереса к моей сестре, что вызвало её любопытство к своему новому знакомому. Она не могла понять одного. Как такой человек как Чон Му Ун может проявлять к ней внимание не больше, чем к салфеткам, раздаваемым на улице.









Я делаю всё что могу.

Трачу деньги, использую свои ум и красоту.

Оставляю на автобусном сиденье, куда он обычно стадится, выигрышный лотерейный билет. Но Чон Му Ун просто смахивает его под сиденье. Он даже не проявляет интереса к сумке, которую какой-то старик оставил на скамейке, хотя из неё «выглядывает» пачка денег. Чон Му Ун остаётся спокойным даже тогда, когда его начальник внезапно выдаёт ему премию.





Я отчаянно стараюсь.

Но Чон Му Ун так и не проявляет интереса ни ко мне,

ни к моим действиям. Он равнодушен ко всему.





나는 백방으로 뛰어다닌다.

머리를 굴리고 돈을 쓰고 미모를 이용한다.

그가 앉을 마을버스 좌석에 지난주 당첨 복권을 두기도 한다.

하지만 그는 종이를 그대로 좌석 아래로 떨어뜨리고 만다.

그는 심지어 어떤 노인이 벤치에 놓고 간 가방을 보고도 관심을 보이지 않는다.

가방의 지퍼 틈으로 돈뭉치가 삐죽 올라와 있기까지 한데도 말이다.

델포이의 사장이 느닷없이 인센티브를 챙겨주는데도 덤덤하다.





나는 필사적이다.

하지만 정무운은 여전히 나에 대해서도, 내가 하는 일에 대해서도 관심을 보이지 않는다.

그는 하지 말아야 할 일이나 해야 할 일,

할 수 없는 일이나 할 수 있는 일 모두에 공평하게 무관심하다.









Из интервью с профессором кафедры корейского языка и литературы Сеульского государственного университета Бан Мин Хо:

Старшая сестра действительно приносит этому мужчине несчастье, а её близнец – счастье. Автор сделал этот рассказ довольно необычным, представив нечеловеческое существо в качестве персонажа. Чон Му Ун не реагирует ни на что. Он стал существом, равнодушным к окружающему миру и даже к собственным переживаниям. Он занимается монотонной работой по упаковке защитных плёнок. Это его повседневная рутина. Его мать страдает от болезни Альцгеймера, у него нет девушки, и он не может планировать своё будущее. Создаётся впечатление, что этот персонаж отражает ситуацию, в которой находятся молодые люди в современном корейском обществе.









Вдруг что-то перекрыло наше поле зрения.

Это и не магнолия, и не азалия. В любом случае это было что-то розовое, напоминающее собой букет. Конечно, мы сразу поняли, что это не цветы. Это была наша младшая сестра. Розовые ленты, розовые серьги, розовая кофта с капюшоном, розовая юбка, розовые туфли. Она была одета с головы до ног в розовый цвет. Вдруг она очень естественно спотыкается и падает прямо перед Чон Му Уном.

«Послушайте, могли бы вы помочь?» – простонала она.

Обычный мужчина в миг бы бросился помогать, поднял бы её на ноги, ненароком прикасаясь к разным частям тела. Но наш Чон Му Ун повёл себя совершенно иначе. Не меняя темпа ходьбы, он спокойно подошёл и остановился рядом.





«О, господин Му Ун! Помогите мне, пожалуйста», – сказала она.





Мы со старшей сестрой были сильно удивлены.

Неужели младшая и Чон Му Ун знакомы друг с другом?





갑자기 무언가가 시야를 가린다.

매화도 아니고 진달래도 아니지만

어쨌거나 꽃이라고밖에 여길 수 없는 분홍덩어리다.

물론 우리는 곧바로 그게 꽃이 아니라는 사실을 알아차린다.

막내다.

분홍 리본, 분홍 귀고리, 분홍 후드티에 분홍 스커트, 분홍 신발,

분홍 일색, 아니 분홍 자체라 해야 할 그것이

우리에게 씩 웃어 보이나 싶더니

너무나 자연스럽게 다리를 꼬며 넘어진다.





“저기요. 좀 도와주시겠어요?”





평범한 남자라면 달려와 다친 데를 살피고 부축해 일으키면서

본의 아니게 신체 여러 부위를 만질테지만,

우리의 정무운은 역시 다르다.

걷는 속도를 바꾸지 않고 느긋하게 다가오더니 막내 옆에 잠시 멈췄을 뿐이다.





“어머, 무운씨! 저 좀 도와주세요.”





언니와 나는 적잖이 놀란다.

막내가 정무운과 아는 사이인가?









Писательница Сим А Чжин (1972 г.р.) родилась в гор. Масане провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировала в 1999 году с повестью «За время для чаепития».