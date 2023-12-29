Как и почему меняется облик городов Северной Кореи

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В 2013 году, вскоре после своего вступления в должность, северокорейский лидер Ким Чон Ын неожиданно провёл масштабный семинар для работников строительного сектора. А в следующем, 2014 году в своём новогоднем обращении к гражданам страны он назвал строительство одной из трёх главных задач экономики. На VIII съезде Трудовой партии Кореи в 2021 году было объявлено о строительстве пятидесяти тысяч новых квартир в Пхеньяне, которое продолжается до сих пор. В Пхеньяне появились новые улицы, аквапарк и горнолыжный комплекс. Стоит также отметить возникшую при Ким Чон Ыне новую риторику борьбы за скорость при строительных работах. Яркий пример -строительство горнолыжного курорта Масикрён, которое называют одним из крупнейших достижений эпохи Ким Чон Ына. Курорт был построен всего за восемь месяцев. Девиз борьбы за скорость появился из-за необходимости быстрого достижения задач, которые Северная Корея ставит перед собой. нынешнего лидера в городах Северной Кореи произошло много изменений к лучшему. В сегодняшнем выпуске нашей передачи мы обсудим значение данных изменений. А поможет нам в этом госпожа Пак Со Хе, специалист по Северной Корее.