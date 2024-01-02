Энергия молодости оживляет традиционные рынки - (1)





На традиционных рынках - приток молодёжи. Одни открывают новые магазины, другие продолжают семейный бизнес. Взяв на вооружение индивидуальность и креативность, они обеспечивают себе конкурентоспособность за счёт использования Ютьюба и соцсетей и возглавляют процесс обновления традиционного рынка.





Рынок «1913 Станция Сончжон-ёк» в городе Кванчжу гордится 110-летней историей.

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На традиционном рынке Тонбу в Сосане провинции Чхунчхон-Намдо есть старая лавка, которой уже более 70 лет. В этой лавке, где продают морские водоросли камтхэ и ким, работает уже третье поколение владельцев. Нынешний хозяин по окончании школы покинул родной Сосан. Но, поработав в разных местах, вернулся, чтобы продолжить семейный бизнес. По его словам, чтобы разобраться в тонкостях дела, он более 10 лет изучал весь процесс - от производства до торговли.

На этом рынке молодых владельцев семейного бизнеса около двадцати. Виды семейного дела весьма разнообразны: это и небольшие рестораны, и магазины морепродуктов, и мясницкие лавки. С ростом числа молодых людей, которые продолжают семейный бизнес, рынок стал наполняться энергией жизни.

На рынке Чеиль в Ыйчжонбу провинции Кёнгидо есть лавка закусок к рису панчхан, которая перешла от бабушки к внуку через мать. Нынешний хозяин этой лавки, которая стоит на одном месте уже 50 лет, сначала помогал матери, а потом унаследовал бизнес и теперь сам готовит разные виды панчханов, включая кимчхи.

За ростом количества молодёжи, продолжающей семейный бизнес, стоит смена восприятия. Если раньше многие шли на такой шаг вынужденно, то сейчас ситуация иная. Молодые торговцы верят в возможность самореализации путём соединения традиций родителей и современных методов. Молодых торговцев становится больше, поскольку они обращают внимание на потенциал традиционного рынка. Они не считают рынок местом, где просто зарабатывают на жизнь, а воспринимают его как пространство, где можно создать на основе своих идей бренд с яркой индивидуальностью.

Долгое время традиционный рынок считался местом, где пожилые торговцы продают, а клиенты среднего и старшего возраста покупают. Но в наши дни на традиционных рынках отмечается активность, который не было раньше. Растёт число молодых торговцев, сочетающих креативность и маркетинговые способности, а сверх того, появляется разнообразный контент, отражающий особенности каждого рынка, и по мере этого растёт приток молодых потребителей.





В «Молле молодости», расположенном на втором этаже рынка Намбу в Чончжу, расположились торговые точки, владельцы которых занимаются нетипичными для традиционного рынка видами деятельности.

© Twinkia

Продвигая изменения

На рынке Намбу в Чончжу, типичном традиционном рынке провинции Чолла-Пукто, есть особое место, где молодёжь объединила свои силы. «Молл молодости» создали в 2012 году по инициативе правительства и органов местного самоуправления, чтобы собрать под одной крышей молодых торговцев и оживить стагнирующий традиционный рынок. Здесь работают десятки самых разнообразных точек: рестораны, бары, кафе, книжные магазины, сувенирные лавки и т.д. Они невелики по размеру, зато имеют своё лицо и концепцию. Работающие в Торговом центре молодые продавцы сами отвечают за всё - от управления моллом до его уборки.

Девиз «Давайте хорошо зарабатывать и очень хорошо жить!» у входа в Торговый центр воплощает жизненную позицию молодых торговцев, которые верят, что есть ценности, которые важнее денег. Работающие здесь молодые люди единодушны в своём желании создать пространство, заполненное живыми рассказами. Для них это важнее сиюминутной выгоды. Приток молодёжи меняет и саму атмосферу рынка. Меняется концепция сервиса, находят отражение новейшие тренды, в частности, внедряются курьерская доставка и отправка товаров почтой. Появление молодых торговцев позволило наладить взаимовыгодные отношения между торговцами, которые нередко продают друг другу сельхозсырьё по исходной цене.

Многие молодые торговцы, добившись успеха в «Молле молодости» на рынке Намбу, расширяются, открывая точки в других местах. Также некоторые из них добровольно берут на себя роль менторов для тех, кто недавно въехал в Торговый центр. Делясь своим опытом и ноу-хау, эти торговцы претворяют в жизнь идеалы торговли.





Ким Чжэ Хён корреспондент «Хангук ильбо»









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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