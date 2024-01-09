Юбилейный альбом «Королей K-POP» TVXQ!

Конец 2023 года был ознаменован одним большим K-POP событием: свой 20-й юбилей отметила легендарная группа TVXQ! (동방신기). Для того, чтобы отметить праздник со своими любимыми фанатами и заодно сделать им новогодний подарок, 26 декабря Чхвеган Чхан Мин (최강창민) и U-Know Юн Хо (유노윤호) представили 9-й и по совместительству юбилейный альбом «20&2». Если немного поразмыслить, то становится понятно, что 20 – это 20 лет со дня дебюта коллектива, а число 2 символизирует двое участников коллектива. В альбом вошли 10 композиций, которые, как заявлено, заключают в себе прошлое, настоящее и будущее TVXQ.

Для начала мы познакомились с краткой историей TVXQ. Сформированные в 2003 году компанией SM Entertainment, TVXQ начинали как бойз-группа из пяти участников: помимо Юн Хо и Чхан Мина там также состояли Чжэ Чжун (재중), Чжун Су (준수) и Ю Чхон (유천). Группа получила большое признание в Корее с выходом дебютного сингла «Hug» в январе 2004 года. Далее ребят ждали невероятные подвиги.

Продав более 14 миллионов копий своих альбомов за первые 10 лет карьеры, TVXQ стали одними из самых успешных артистов их поколения. Их часто называют «Звёзды Азии» и «Короли к-попа» не только за ошеломительный успех, но и за значительный вклад в распространение волны «Халлю». Несмотря на головокружительную славу, к сожалению, участники были вынуждены расстаться друг с другом. В составе пяти человек свой последний альбом «Best Selection 2010» TVXQ выпустили в феврале 2010 года. После этого Чжэ Чжун, Чжун Су и Ю Чхон подали иски против агентства, чтобы уйти из TVXQ. С тех пор под именем TVXQ выступают только Юн Хо и Чхан Мин.

Конечно, уход трех участников TVXQ оказался большим ударом не только для самих парней и компании, но и для фанатов, которые были расстроены больше всех. Однако вдвоем TVXQ не только не растеряли любви публики, а также приумножил ее. И сегодня TVXQ любимы не только в Корее, но и по всему миру, в особенности в Японии. Да до такой степени, что их можно назвать и большими японскими звездами. Согласно данным ведущего японского чарта Oricon, TVXQ имеют наибольшее количество синглов №1 для зарубежного артиста, а также наибольшее количество проданных записей на CD за всё время. Их «Time Tour», один из самых кассовых концертных туров 2013 года, стал самым посещаемым для зарубежного артиста в Японии. TVXQ стали первыми иностранными артистами, которые провели тур на пяти крупнейших японских площадках, и стали первыми, кто выступил на стадионе Ниссан. Американское издание Billboard описывает TVXQ как «королевскую элиту K-POP».

Как сказано выше, подытоживая 20 лет головокружительной музыкальной карьеры, TVXQ порадовали поклонников новым полнформатный альбом «20&2», композиции из которого звучали в этом выпуске нашей программы. Мы послушали песни «Down», «Rebel», «Jungle», «Life's A Dance» и другие композиции с пластинки.