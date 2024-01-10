Рассказ «Старшая сестра» писательницы Сим А Чжин, Часть 2

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Вон идёт Чон Му Ун!

Он как всегда идёт ссутулившись и опустив взгляд на землю.

Кажется, он ещё не заметил нас.

Как же мне хочется побыстрее уйти отсюда и выпить стакан прохладного пива! Что это за мизерный парень, в конце концов?

Почему мы с сестрой так хотим, чтобы он потерял самообладание?





저기, 정무운이 온다.

평소처럼 땅에 시선을 두고 어깨를 구부정하게 구부린 채 걸어 올라오고 있다.

우리는 아직 그의 눈에 띄지 않는다.

나는 다 집어치우고 그 자리를 떠나 시원하게 맥주라도 한잔 들이켜고픈 기분이다.

도대체 이 하찮은 청년이 뭐란 말인가?

어째서 언니와 나는 이 사람이 동요하기를 바라는가?

우리는 정무운이 우리를 의식하지 않음으로 인해

모든 시간이 뒤틀려버릴까 봐 불안해하고 있다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В рассказе «Старшая сестра» появляются три божества. Они долго выстраивают между собой иерархию отношений. Автор представляет двух старших сестёр-близнецов как богинь удачи и неудачи, а их сводную сестру – как богиню любви. По сюжету, только младшая является богиней любви, из-за чего она становится объектом упрёков со стороны сестёр. Чон Му Ун же представлен в образе печального и уставшего человека, поэтому даже боги не смогли ничего прочитать в его глазах, понять его внутренний мир. Он не особо радуется успехам и не сильно грустит из-за неудач. Но любовь медленно проникает в его высохшее сердце, заставляя его биться снова. В итоге богиня любви побеждает. Таким образом автор задает читателю вопрос о том, что же всё-таки движет сердцем человека.









«Похоже, я немного ушиблась и не смогу идти на каблуках», – сказала младшая сестра, попросив Чон Му Уна одолжить ей удобную обувь.





Неожиданно он кивнул головой, чем шокировал нас.

Он всегда относился к нам, как к бесплатной мятной конфете у кассы в ресторане, которую можно взять, а можно и не брать. А сейчас он кивает ей.

Мы с сестрой были охвачены чувством поражения.





“많이 다친 것 같지는 않은데... 힐 신고는 걸을 수 없을 것 같아요.

죄송하지만 무운씨 댁에서 편한 신발 좀 빌릴 수 있을까요?”





뜻밖에 정무운이 고개를 끄덕인다.

충격적이다.

언니나 내게는 식당 계산대에서 집어 들 수도 집어 들지 않을 수도 있는

박하사탕처럼 대하던 정무운이 고개를 끄덕이다니.

언니와 나는 열패감에 휩싸인다.









Писательница Сим А Чжин (1972 г.р.) родилась в гор. Масане провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировала в 1999 году с повестью «За время для чаепития».