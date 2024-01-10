Северокорейское жильё в фильмах и телесериалах

Северокорейские СМИ, ориентированные на внешнюю пропаганду, активно освещают завершение строительства новых домов.

В Северной Корее фильмы, телесериалы и прочий визуальный контент создаётся на основе принципов социалистического реализма, то есть, изображает идеализированную картину реальности. Поэтому, хотя они и не отражают действительность в точности такой, какая она есть, но довольно подробно и достоверно изображают повседневную жизнь. Для традиционной корейской бытовой культуры характерно сидение и сон на полу, а полы в жилых комнатах подогреваются при помощи системы отопления «ондоль». В традиционных сельских домах отсутствуют двери между комнатами, всё жилое пространство открыто и хорошо видно. В фильмах и сериалах об эпохе Ким Чон Ына для квартир в многоэтажных домах характерно наличие мебели западного стиля. По мере того как жилые помещения становятся всё более приспособленными к современному быту, пространство дома меняется, отходя от традиционного образа жизни на полу. В нём появляется разделение пространства на отдельные комнаты в соответствии с их назначением. При этом общественный уклад быта уступает место частному.

Как же выглядят помещения, в которых живут северокорейцы? Узнать об этом нам поможет госпожа Пак Со Хе, специалист по Северной Корее.