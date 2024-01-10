Энергия молодости оживляет традиционные рынки - (2)





Торгуя по-современному

У молодых торговцев, с их чёткой системой ценностей и восприятием традиционного рынка как безбрежного океана возможностей, в активе целый ассортимент способов продаж. Они на «ты» с интернетом и соцсетями, поэтому им не составляет труда обзаводиться клиентами в любых регионах страны. К тому же молодые торговцы свободны от стереотипов, поэтому не считают, что есть неподходящие для традиционного рынка виды бизнеса.





«Тэхён-санхве» на Центральном рынке Манми в Пусане специализируется на сушёных продуктах и различных видах муки.

Courtesy of The Korea Federation of Small and Medium Business

Центральный рынок Санчжу в провинции Кёнсан-Пукто с его более чем 110-летней историей долгое время играл ключевую роль в экономике региона, но по причине старения населения города и сокращения его численности оказался под угрозой закрытия. Однако несколько лет назад на рынке появились десять молодых торговцев. Они выбрали виды бизнеса, которые не ассоциируются с традиционным рынком: открыли цветочный магазин, кафе веганских десертов, студию воздушных шариков и др.

Молодёжь не только выбирает необычные виды бизнеса, но и использует другие бизнес-модели. Например, владелица магазина одежды «Lounge_ju» проводит стримы, чтобы показать собственные изделия наряду с продукцией других брендов, которыми она торгует.

В наши дни, когда стало больше инструментов рекламы, например соцсети, продажи в прямом эфире и на Ютьюбе, молодёжь стремится привлечь потребителя, используя разные способы, включая видеоблог, в которых делится своей повседневной жизнью. Инновационный подход молодых торговцев приводит не только к росту их бизнеса, но и меняет весь рынок.





Интересные возможности

Для молодёжи с её высоким интересом к независимой экономической деятельности и стартапам традиционный рынок стал привлекательной опцией. На базе традиционного рынка, используя онлайн-магазины и платформы портал-сайтов, они активно привлекают клиентов и за пределами региона. Создав связи с потребителями, они максимизируют эффект маркетинга, а посредством мероприятий, проводимых совместно с местными жителями, достигают синергетического эффекта. Большим подспорьем для них становится поддержка правительства и местных органов самоуправления, в частности, снижение арендной платы, кредитование стартапов, консалтинговые услуги.





Торговцы в «Молле молодости» на рынке Сабук в Чонсоне (провинция Канвон-до) предлагают продукцию, вдохновлённую историей региона, где в прошлом была развита угледобывающая промышленность.

© Dahee Market

«Молл молодости» на рынке Чунан в городе Самчхок в последнее время тоже набирает популярность благодаря открытию в нём необычных мастерских, кафе с приятной атмосферой и ресторанов.

© Chou Chou Macaron

Благодаря соединению усилий среднего и старшего поколения торговцев, старающихся спасти традиционный рынок, и интересов молодёжи, которая хочет реализовать своё видение рынка, теперь на традиционном рынке немало молодых торговцев. Конечно, не все из них добиваются успеха, но, воспринимая рынок как совокупность благоприятных условий для реализации имеющихся возможностей, они методом проб и ошибок находят новые пути.

Безусловно, есть и нерешённые вопросы, например увеличение продолжительности рабочего дня, необходимость модернизации инфраструктуры вообще и расширения парковок в частности. Но приток молодёжи, которая хочет прокладывать свой путь, поможет активизировать экономику регионов и обеспечить устойчивое развитие традиционных рынков. Благодаря новым идеям молодых торговцев мы, кажется, можем с оптимизмом смотреть на будущее традиционных рынков в Корее.





Ким Чжэ Хён корреспондент «Хангук ильбо»









출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.