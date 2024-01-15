Музыкальные новинки декабря 2023 года

Дорогие друзья, в последнем выпуске нашей программы 2023 года мы говорили, что подводим итоги уходящего года. Но если подумать, это было не совсем верное высказывание, ведь окончательные итоги прошлого года мы с нашими слушатели подвели в этом выпуске «Музыкального марафона». Как же мы подытожили 23 год, не послушав музыкальные новинки декабря? Ну, для начала стоит сказать, что в конец прошлого года выдался действительно богатым на отличные релизы. Если вы помните, последний выпуск рубрики «Всё кроме K-POP» в том году мы посвятили творчеству оригинальнейшего вокального трио «The Barberettes». Так вот! В декабре очередной сингл представила бывшая участница коллектива по имени Sunnie (써니). Песня получила название «Winter Song» или «Зимняя песня» и выполнена в очень модном нынче стиле сити-поп. Стоит уточнить, что сити-поп – это направление японской поп-музыки, которое зародилось в середине 70-х годов прошлого века. Трудно дать ему точное определение, но, если не вдаваться в подробности, то это смесь фанка, соула, R'nB и фьюжена, всего, что пришло в Японию того времени с Запада. Ну, вернемся к новому релизу Санни. Мало того, что песня «Winter Song» очень модная по звучанию, так еще и чистый, как роса, голос исполнительницы прекрасно дополняет приятную мелодию. В общем, у композиции есть все шансы стать хитом.

13 декабря свой дебютный проектный сингл «잘 먹고 잘 살아» или «Ем, сплю, живу и все заново» представила актриса Ли Сон Гён (이성경). Написал композицию ее давний друг и коллега по лейблу – Ли Чхан Хёк (이찬혁), гений-композитор, как его называют в Корее. Он не поленился и написал для подруги настоящий хит, который прекрасно держится в хит-парадах и сегодня. В приятной R'nB композиции своим легким чистым голосом Ли Сон Гён поет о расставании с некогда любимым человеком, уверяя его в том, что она живет прекрасно и без него. «Так я и живу, ем хорошо, сплю хорошо, вообще все отлично и без тебя. Но вдруг ты промелькиваешь в моей голове. Мне совсем не было интересно, как ты, но вдруг стало интересно… Видимо, я схожу с ума».

Популярная бойз-группа ATEEZ (에이티즈) в начале декабря выпустила второй полноформатный альбом под названием «THE WORLD EP.FIN : WILL» с заглавной песней «Crazy Form» (미친 폼). Мелодия получилась очень мощной и зажигательной, а над текстом к песне поработали два участника коллектива Хон Чжун (홍중) и Мин Ги (민기).

Помимо перечисленных композиций, в этом выпуске звучали: «Поток» (흘러간다) Тэ Сона (대성) из Big Bang, «Lingering» (마중) от Рё Ука (려욱) из Super Junior, новая песня Zion T «Незнакомый человек» (모르는 사람) и другие корейские новинки декабря.