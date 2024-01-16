Рассказ «Самсу, Капсан» писателя Пан Мин Хо

ⓒ Getty Images Bank «Бегу от мира я не потому, что потерпел фиаско,

Мир грязен, потому я в горы ухожу».





Эти строки Сок написал когда-то давным-давно.

Самсу, деревня Кванпхён… Если однажды попал в эти места, уже сложно вернуться. Уехав из Пхеньяна и побывав во многих отдалённых местах, Сок никак не мог избавиться от этих мыслей. Уехать в горную деревню не значит проиграть миру. Это значит отрешиться от грязного мира…





<산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다.

세상 같은 건 더러워 버리는 것이다.>





석은 아주 오래 전에 이렇게 쓴 적이 있다.

한 번 들어가면 돌아오지 못할 것 같은 삼수 하고도 관평리,

평양을 떠나 먼먼 길을 돌아 이곳으로 들어오면서 석은 생각하고 또 생각했다.

산골로 가는 것은 세상에 지는 것이 아니라고.

세상 같은 건 더러워서 버리는 것이라고..









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Все поэты называют Пэк Сока «самым любимым поэтом». Он родился в городе Чончжу северокорейской провинции Пхёнан-Пукто. Свой первый сборник стихов «Олень» поэт опубликовал в 1936 году, после чего начался активный период в его творчестве. Пэк Сок искусно и разнообразно вплетал в свои произведения диалектную и самобытную культуру корейских деревень. В своих поздних работах поэт использовал литературное воображение, навеянное маньчжурскими равнинами. Произведение «Самсу, Капсан» рассказывает о последних годах жизни поэта. После освобождения Кореи Пэк Сок оставался на севере, в своих родных местах. В 1962 году он исчез из поля зрения в литературных кругах. Известно, что он жил на ферме в уезде Самсу, где и скончался в 1996 году.





Наконец взмыли в воздух и качели вместе с девушкой. Она продолжала держать на острие кинжала поднос с полными бокалами вина и осторожно встала в полный рост. Вдруг, никто даже не понял, как это произошло, но девушка повисла, зацепившись стопами за сидение качелей. Конечно же, при этом она продолжала держать поднос с бокалами на острие кинжала.

Сок заволновался, не помешает ли реакция публики её выступлению. Но девушка висела в воздухе как ни в чём ни бывало. Она легко скользила на качелях по воздуху, как будто чувствовала себя непринуждённо.









Никто не может проникнуть в мир этой девушки, пока всё её внимание сосредоточено на острие кинжала. В этот удивительный момент её выступления никакой приказ или власть, никакая угрожающая сила не могут вторгнуться в её душу. Никто и ничто не может полностью, до самого конца сдержать человека. Жить нужно именно так.





마침내 그네가 그녀를 싣고 공중 높이 올라갔다.

허공에서 그녀는 와인잔 가득한 쟁반을 칼 끝에 얹은 채로

그네의 발판 위로 부드럽게 올라섰다.

그러고는 몸을 어떻게 움직였는지 모르게, 발끝으로 발판에 거꾸로 매달렸다.





석은 그녀의 연기가 관중들로 인해 흐트러질까 조마조마했다.

정작 허공의 그녀는 아무렇지도 않은 듯했다.

그네 위로 올라가 너무나 편안한 듯 드높은 허공을 유영해 나갔다.





칼 끝에 온 정신을 모으고 있는 이 순간 만큼은

누구도 저 여자의 세계를 침범치 못하리라.

저 놀라운 연기의 순간만큼은 수령이나 체제가 아니라

그 어떤 위압적인 힘도 여자의 마음 속을 헤집어 놓을 수 없다.

누구도, 그 무엇도 한 인간을 완전히, 끝까지 구속할 수는 없다.

그렇게 살아야 한다.









Писатель Пан Мин Хо родился в 1965 г. в уезде Есан провинции Чхунчхон-Намдо. Лауреат первого конкурса молодых литературных критиков журнала «Творчество и критика».