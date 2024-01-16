Зимние виды спорта в Северной Корее

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Зиму Северной Корее называют свирепой, что неудивительно: холода там наступают раньше, а заканчиваются позже, чем на юге Корейского полуострова. В высокогорном районе Кэма на севере страны, вблизи границы с Китаем, зима начинается в октябре и заканчивается в мае. Благодаря обильным снегопадам и множеству гор и склонов, природный ландшафт Северной Кореи превращается в идеальную площадку для зимних забав. Дети катаются на санках и коньках, соревнуясь, кто сильнее. Спортивные соревнования на призы Осандок – крупнейшие в Северной Корее состязания по зимним видам спорта. Осандок – это названием деревни в провинции Хамгён-Пукто, где родилась Ким Чжон Сук, жена основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, бабушка нынешнего лидера Ким Чон Ына. Соревнования проходят по таким видам спорта как хоккей, фигурное катание и лыжи. Ким Чон Ын на протяжении шести лет учился в Швейцарии, где зимой развит лыжный спорт, а летом баскетбол. Это, вероятно, сказалось на его увлечениях, и, в частности, привело к строительству горнолыжного комплекса Масикрён с высококлассным оснащением.

О зимних видах спорта в Северной Корее мы побеседуем со старшим научным сотрудником Корейского института исследований в области спорта господином Сон Мун Чжоном.