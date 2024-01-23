Джаз в исполнении Трио Юн Сок Чхоля

В этом выпуске нашей рубрики мы познакомились с настоящим корейским джазом, а именно с коллективом под названием Трио Юн Сок Чхоля или 윤석철 트리오. Несложно догадаться, что коллектив был создан по инициативе музыканта по имени Юн Сок Чхоль (윤석철), одного из самых выдающихся и оригинального пианистов на корейской джазовой сцене. Творить с ним захотели басист Чон Сан Ги (정상이) и ударник Ким Ён Чжин (김영진), настоящие виртуозы и мастера своего дела. Музыканты объединились в 2009 году. В коллективе всего три музыкальных инструмента, это базовый набор для джаза, но артистам хватает и этого для того, чтобы гармонично сочетать в своей музыке джаз с самыми разными музыкальными направлениями: электронная музыка, хип-хоп и так далее. Все для того, чтобы разбить стереотип о том, что джаз – это сложная музыка. Трио Юн Сок Чхоля стремится создавать джаз, который с легкостью мог бы воспринять и насладиться каждый слушатель.

Центральной фигурой этого коллектива является пианист Юн Сок Чхоль. Он настолько известен в джазовых кругах Кореи, что ему за его недюжинный талант даже дали прозвище «страшный малый», а его имя знакомо каждому корейскому любителю джаза. Пианист заявил о себе в 2005 году, заняв первое место на Ульсанском джазовом фестивале. В 2008 году он удосужился третьего места на Международном конкурсе Чарасом, в том же году периодическое издание JazzPeople назвало его восходящей звездой джаза. Примечательно, что Юн Сок Чхоль не учился музыке заграницей, как это часто бывает с классическими и джазовыми музыкантами. Причина, по которой Юн Сок Чхоль начал заниматься музыкой очень и очень забавная. Во втором классе средней школы, в 12 лет, он с друзьями решил собрать рок-группу. Для того, чтобы научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, юноша записался в музыкальную школу. Видимо, на каком-то из этапов этого процесса его неправильно поняли, поэтому он попал к учителю по джазовому фортепиано. Более того, этому учителю Юн Сок Чхоля представили как огромного джазового энтузиаста. На первом занятии преподаватель встретил юного музыканта вопросом «Так это ты у нас очень любишь джаз?», на что застенчивый Юн Сок Чхоль не смог ответить ничего кроме робкого «Да». Удивительно, но Юн Сок Чхолю так понравилось учиться играть джаз на фортепиано, что он не только продолжил ходить в музыкалку, но даже с радостью тратил на дорогу туда и обратно целых три часа! Вот так вот чья-то маленькая оплошность может определить чью-то жизнь.

На сегодняшний день Юн Сок Чхоль является подопечным продюсерского агентства Antenna, которым управляет Ю Хи Ёль (유희열), одна из ключевых фигур корейского музыкального мира. Юн Сок Чхоль познакомился с Ю Хи Ёлем, когда второй увидел выступление Трио Юн Сок Чхоля в программе «ON STAGE», на которую приглашают «скрытые таланты», инди-исполнителей, которые пока не известны широкой публике, но очень талантливы. Ю Хи Ёль был шокирован музыкой Трио Юн Сок Чхоля. «Неужели и в Корее есть музыканты, которые создают такую музыку? Как им удается так владеть своими инструментами?», - восхитился он и, недолго думая, пригласил их сняться в своей передаче «Наброски Ю Хи Ёля». С тех пор Юн Сок Чхоль работал вместе с коллективом Ю Хи Ёля TOY как сессионный музыкант, а также принимал участие в аранжировке композиций Сема Кима (샘킴), Квон Чжин А (권진아) и других артистов агентства Antenna.

В этом выпуске прозвучали самые известные композиции Трио Юн Сок Чхоля, среди которых «Радостно, музыка» (즐겁게 음악), «Growth», «Апрельский ре-бемоль» (4월의 D 플렛) и другие.