Рассказ «Мы и Земля» писательницы Чо Си Хён

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«Закопай меня в земле».

Такое завещание оставила Анна.





Прежде постоянно появлялись результаты исследований о том, что не разлагаются рыбы, птицы, домашние животные, но всё это считалось аномалиями из-за существенного сокращения числа диких животных. Однако эту ситуацию больше не могли игнорировать после того, как стало известно, что на мусорной свалке близ Парижа произошло серьёзное загрязнение почвы не слабее радиоактивного облучения, а тела похороненных там за последние годы людей нисколько не разложились. Встал вопрос: к чему относить теперь тело умершего человека?





“나를 묻어줘.”

그게 안나가 남긴 유언이었다.





인간의 몸이 썩지 않는다는 사실이 공식적으로 발표된 것은 2047년의 일이었다.





썩지 않는 물고기나 새, 반려동물에 대한 보고는 꾸준히 있었지만

야생동물의 개체수가 확연히 줄어든 탓에

줄곧 예외적인 사태로만 여겨지던 상황이었다.

하지만 파리 인근의 매립지에서 방사능 피폭 수준의 심각한 토질오염이 발견되면서

최근 몇 년간 매장된 인간들이 조금도 썩지 않았다는 사실이 알려지자

더 이상 사태를 외면할 수 없는 지경에 이르렀다.

그렇다면 죽은 인간의 몸을 이제 무엇으로 분류해야 하는가.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Экологическая проблема, поднимающаяся в рассказе, тоже касается не одного поколения, а сразу нескольких. Если мы будем жить безрассудно и думать только о текущем комфорте, то цену заплатят наши потомки. Название произведения – 어스 – по-корейски может означать как английское слово «мы», так и слово «Земля». Таким названием автор хотел передать мысль о том, что мы все вместе должны подумать о кризисе, с которым столкнулась наша Земля. О людях будущего мы должны думать так же, как о нас самих, и нести ответственность за их жизнь.









- Не хочу превратиться для тебя в мусор.

«Ты не мусор», - хотел сказать я, но и сам не понимал, куда пропал мой голос.

- Послушай, Ё Ри. Пожалуйста, похорони меня в земле.

Я даже и подумать не мог, что от Анны поступит такая неразумная и эгоистичная просьба. Я не понимал, откуда у неё возникло такое желание.

- Я бы хотела, чтобы ты думал обо мне. Чтобы не забывал. Чтобы приходил. Чтобы помнил.





“너에게 내가 쓰레기로 남는 건 싫어.”





너는 쓰레기가 아니야, 그렇게 말하고 싶었다.

왜 목소리가 나오는 않는 건지, 스스로도 이해할 수 없었다.





“있잖아, 여리야. 나를 묻어줘.”





안나가 이렇게 비상식적이고 이기적인 말을 할 거라고는 상상도 못했다.

그런 욕망이 어디서 나왔는지도 알 수 없었다.





“네가 나를 생각했으면 해. 잊지 않았으면. 찾아왔으면. 기억해 줬으면.”









Писательница Чо Си Хён – лауреат премии для молодых писателей издательства «Сильчхон мунхак» 2018 года (рассказ «Восточный сад»). В 2020 году вошла в восьмёрку деятелей искусства будущего поколения по версии Корейской академии искусства и творчества.