Композиции в исполнении «поющих актеров»









Как известно, зачастую звезды корейской развлекательной индустрии являются универсалами. Многие артисты не ограничиваются лишь одним родом деятельности, ярким примером являются айдолы, которые помимо музыки часто пробуют себя на актерском поприще. Не так давно в нашей рубрике «Любимые песни» мы слушали песню Чан На Ра, которая на пике своей карьеры была и актрисой, и певицей. Нередко артисты, которые начинали как певцы, и вовсе переставали заниматься музыкальным творчеством и полностью уходили в кинематограф. Яркие примеры – это Им Си Ван, который дебютировал как айдол в группе ZE:A, Юн Ын Хе, которая раньше была участницей группы Baby VOX, Юн Ге Сан из GOD, Хван Чжон Ым, бывшая участница гёрлз-группы Sugar и многие-многие другие. А кто же из нынешних популярных певцов дебютировал в корейском шоу-бизнесе как актер? А потом из мира кино перешел в мир музыки? Кто из корейских актеров обладает выдающимися музыкальными талантами? Таких артистов тоже оказалось немало! И в этом выпуске нашей рубрики мы познакомились с ними и их музыкальным творчеством.

Первый, кто приходит на ум, когда думаешь о поющих актерах – это несравненный Им Чхан Чжон. Ни для кого в Корее не секрет, что раньше артист был актером, ведь многие картины с его участием становились хитами, да и снимался он достаточно часто. Им Чхан Чжон дебютировал на экранах в 1990 в фильме «Северокорейский партизан на Юге». После этого в течение пяти лет от снимался во второстепенных ролях в разных теле и кино-проектах, и лишь в 1995 году выпустил свой первый альбом «Уже ко мне» или «이미 나에게로». Большой звездой корейской эстрады он стал лишь в 1997 году, выпустив третий полноформатный альбом «Again». На протяжении всей своей карьеры Им Чхан Чжон то бросал музыку, чтобы сосредоточиться на актерской карьере, то наоборот бросал кино и окунался с головой в музыку. Сегодня можно сказать, что он в очередной раз в своей музыкальной стадии: в начале прошлого года он выпустил свой третий мини-альбом под названием «Глупец» и провел концертный тур в его поддержку. Кроме того, Им Чхан Чжон продолжает активно сниматься в развлекательных теле и ютуб-шоу, в общем, творческая жизнь его кипит.

Многие думают, что знаменитая артистка Сон Дам Би дебютировала в развлекательной индустрии как певица и только потом стала актрисой. Но на самом деле она планировала и готовилась совершить свой творческий дебют именно в кино, но потом передумала и стала певицей. Сегодня ей удалось исполнить свою давнюю мечту и теперь Сон Дам Би может с гордостью называться актрисой. На ее счету несколько популярных сериалов, среди которых хит «Когда цветет камелия», но все же музыкальных хитов у нее больше.

Еще одна корейская поп-дива, как ее еще называют «Корейская Мадонна», несравненная Ом Чжон Хва, оказывается, тоже начинала свой путь как актриса. Первое появление Ом Чжон Хва на экранах состоялось в 1992 году, тогда она сыграла в фильме «История женитьбы» или «Кёрон ияги». Ее дебют как певицы состоялся только годом позже, в 1993 году, и тоже благодаря кино. Молодая актриса исполнила саундтрек к фильму «В ветренный день идите в Апкучжон-дон», песню под названием «Глаза», а в картиине она сама же и исполнила главную роль. Признания как артистки эстрады ей удалось добиться лишь в 1996 году с выходом второго альбома «Ом Чжон Хва Ту». С тех пор она достигла огромных успехов как в музыке, так и в кинематографе, став поп и кино-иконой.

В этом выпуске прозвучали хиты от корейских актеров, наделенных музыкальными талантами, среди которых «Снова любовь» (또 다시 사랑) Им Чхан Чжона, «Я сошла с ума» (미쳤어) в исполнении Сон Дам Би, «Кури Бэн Бэн» (구리뱅뱅), хит рэпера Ян Дон Гына, а также OST к сериалам «Мудрая врачебная жизнь» и «Моя несносная девчонка»: Алоха (아로하) от Чо Чон Сока, «К тебе» (너에게) в исполнении Ю Ён Сока и «I BELIEVE» от Чу Вона.







