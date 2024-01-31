Число подписчиков аккаунта ITZY в Instagram превысило 20 миллионов

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27 января число подписчиков официального аккаунта ITZY в Instagram превысило 20 миллионов. Тем самым ITZY установили третий рекорд в истории K-POP как самая популярная гёрлз-группа. Через официальный аккаунт в Instagram участницы делятся моментами своей жизни вне сцены, укрепляя близкие отношения с поклонниками. Трендовые челленджи и короткие видеоконтенты также завоёвывают сердца поклонников. После выпуска своего нового мини-альбома BORN TO BE 8 января ITZY вернулись с заглавным треком UNTOUCHABLE и композицией Mr. Vampire. Они продемонстрировали свои навыки и бодрящую сценическую энергию, вызвав восторженные отклики поклонников K- POP по всему миру. В качестве доказательства только за последние 28 дней на канал ITZY на глобальной музыкальной стриминговой платформе Spotify подписались 7.298.571 слушателей. А общее число прослушиваний всех зарегистрированных песен на платформе составило 2,3 миллиарда. Начиная с февраля этого года, ITZY проведёт свой второй по счету мировой тур ITZY 2ND WORLD TOUR, который охватит 27 регионов. Группа даст 29 концертов по всему миру. Тур начнётся концертами на стадионе Чамсиль в Сеуле, которые пройдут 24 и 25 февраля.



