Шоубиз сегодня от 31 января

Генеральный директор YG Entertainment Ян Хён Сок: «Участница BABY MONSTER А Хён восстановила здоровье и примет участие в продвижении новой песни группы»





В конце прошлого года на K-POP сцене зажглась очередная яркая звезда – дебютировала новая гёрлз-группа под названием BABY MONSTER. Коллектив привлёк внимание публики ещё задолго до дебюта, и на это было несколько причин. Во-первых, его продюсирует развлекательное агентство YG Entertainment, в частности, его генеральный директор Ян Хён Сок. Думаю, многие наши слушатели знают, что YG Entertainment создали многие популярнейшие коллективы, среди которых Big Bang, 2ne1, дуэт AKMU ну и конечно же несравненные BLACKPINK. Именно под прозвищем «мини-BLACKPINK» или «младшие сестрёнки BLACKPINK» BABY MONSTER впервые предстали перед публикой. Во-вторых, состав коллектива стал известен чуть ли не за несколько лет до дебюта группы. Именно это и привело в фандом первых фанатов группы, они искали информацию о любимых участницах, обменивались фактами и с нетерпением ждали дебюта девочек.

Больше всего внимание привлекла участница по имени А Хён, которая должна была занять в BABY MONSTER центровую позицию. А теперь представьте, каково же было разочарование поклонников группы, когда прямо перед самым дебютом, в ноябре прошлого года, было объявлено, что А Хён не примет участие в продвижении дебютной песни BABY MONSTER! Когда участница не появилась даже в музыкальном клипе, пользователи интернета стали строить самые разные догадки, вплоть до того, что А Хён сделала неудачную пластическую операцию, а может и вовсе покинула группу.

Официальное заявление YG Entertainment гласило, что девушка не принимает участие в промоушене по состоянию здоровья и совсем скоро присоединиться к остальным участницам. Но вся ситуация была настолько странной, что никто этому уже не верил. А зря! Ведь, к счастью, все случилось так, как и обещала компания. В видео на ютуб-канале YG Entertainment сам Ян Хён Сок обратился к поклонникам BABY MONSTER, чтобы заверить о том, что А Хён полностью восстановилась и прямо сейчас работает над новым музыкальным материалом вместе с одногруппницами.





В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 31 января.