NewJeans - на первом месте в списке K-POP GIRL BRAND

Определён январский список ТENASIA ARTIST TOP TEN, и в категории K-POP GIRL BRAND названы такие исполнители как NewJeans, SECRET NUMBER, LE SSERAFIM, IVE, aespa, (G)I-DLE и другие. Таким был результат голосования, проведённого с участием фанатов K-POP со всего мира.

Группа NewJeans также номинирована в двух категориях Kpop Song of the Year и Best New Artist(K-Pop) на премию iHeartRadio Music Awards - 2024, церемония вручения которой состоится в Америке 1 апреля этого года.

На втором месте K-POP GIRL BRAND - группа SECRET NUMBER, выпустившая в августе 2023 года седьмой сингл-альбом STARLIGHT, на третьем - LE SSERAFIM, третий мини-альбом которой выйдет на свет 19 февраля. Кроме того, в апреле LE SSERAFIM примет участие в Фестивале музыки и искусств в долине Коачелла в штате Калифорния Америки.

В этом году TENASIA ARTIST TOP TEN посвятит специальные эксклюзивные статьи всем гёрлз-группам K-POP в списке K-POP GIRL BRAND.