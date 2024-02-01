Чтобы не было «следующей Со Хи» - (1)







«Следующая Со Хи» - это название фильма, который впервые в истории корейской киноиндустрии был выбран для показа на закрытии Каннского кинофестиваля в 2022 году. Он был высоко оценён за то, что его создатели, обратившись к проблеме труда подростков, сумели вызвать у зрителей сопереживание, выходящее за рамки национальности и возраста.





Фильм «Следующая Со Хи» рассказывает о старшекласснице, которая проходила практику в колл-центре, и следователе, пытающейся разобраться в причинах её самоубийства.

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Французский журналист Эмманюэль с трудом мог говорить: его душили слёзы. «У меня болит душа. Это очень, очень хороший фильм!» - сказал он. «Благодаря таким фильмам, как этот, мы связываемся друг с другом». Так выразила свои чувства Элли из Бельгии.

Когда по экрану пошли финальные титры официального фильма закрытия 75-го Каннского кинофестиваля «Следующая Со Хи», зрители, со слезами на глазах, стоя аплодировали более семи минут. Реакция была намного эмоциональнее, чем на два других корейских фильма - «Решение уйти» и «Брокер», которые участвовали в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 2022 году.

Выходя из кинозала, зрители фильма «Следующая Со Хи» аплодировали перед камерами корейских журналистов; некоторые кричали «Браво!» и поднимали вверх большой палец. И если стоячие овации после показа - это, скорее, фестивальные будни, то подобный выплеск эмоций за пределы кинозала, случается совсем не часто.





На основе реальных событий

В Корее среди школ высшей ступени есть обычные школы, в которых готовят к поступлению в вуз, и школы с профессиональным уклоном, где обучают с прицелом на последующее трудоустройство. В них ученики имеют возможность пройти практику на предприятии. С позиции школы, только при условии повышения уровня трудоустройства за счёт отправки большого количества школьников на практику, можно получить признание и обеспечить себе государственные субсидии и многочисленные претендентов на следующие учебные годы. Поэтому для школьных руководителей часто не очень важно, чем, при каких условиях и с какими начальниками их ученики работают на предприятиях.

В этой связи некоторые из учеников, к сожалению, из-за плохих условий труда становятся жертвами инцидентов на производстве или, выгорев эмоционально, решаются на последний шаг. В январе 2017 года ученица выпускного класса профильной школы была найдена мёртвой в одном из водохранилищ Чончжу. Она проходила практику в колл-центре, у которого был контракт с крупной корпорацией. Отдел, где она работала, занимался отговариванием клиентов, желающих расторгнуть договор на интернет-обслуживание. Работать допоздна, отвечая на потоки жалоб и ругани, было для девушки обычным делом, но получала она меньше, чем было оговорено, под предлогом того, что не была в штате. «Я больше не выдержу». Оставив записку с этими словами подруге, девушка бросилась в водохранилище. Эти события легли в основу фильма «Следующая Со Хи».

Режиссёр Чон Чжу Ри узнала об этой трагедии из документальной программы и позже, видя, что похожие инциденты повторяются, решила перенести события на экран. В Корее фильм после премьеры вызвал немалый резонанс. В итоге в марте 2023 года в Национальном собрании РК приняли частичную поправку к закону о продвижении профессионального обучения и стажировок, которую также называют «Законом по предотвращению следующих Со Хи». Благодаря поправке, теперь трудовые стандарты, в том числе, запрет на насильственный труд и положение о запрете на притеснения на рабочем месте, можно применять и в отношении стажёров.





Со Хи отправляется на практику в колл-центр, где ей приходится учиться быть вежливой с грубыми клиентами, мириться с чувством стыда и сдерживать свои эмоции в любой ситуации ради высоких показателей эффективности её работы.

© TWINPLUS PARTNERS INC.









Сон Хён Гук, кинокритик



