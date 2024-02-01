Горожанка Ток Хи (시민덕희, Citizen of a kind)

Режиссёр: Пак Ён Чжу

В ролях: Ра Ми Ран, Кон Мён, Ём Хе Ран и др.

Жанр: Драма, Комедия, Криминал

Премьера: 24 января 2024 г.





Финансовой мошенник, который обманул главную героиню, обратился к ней за помощью! Главная героиня Ток Хи повсюду старается найти кредитный продукт, чтобы покрыть убытки, возникшие из-за пожара в её прачечной. Однажды знакомый сотрудник банка по фамилии Сон звонит Ток Хи и предлагает ей кредит под разумные проценты. По его требованию Ток Хи перечисляет ему деньги, а позже осознаёт, что весь процесс был голосовым фишингом и впадает в шок. Ток Хи, потерявшая все имущество и оказавшаяся на улице с детьми, получает неожиданный звонок от того самого мошенника Сона, который на этот раз просит спасти ему жизнь!

Вскоре Ток Хи узнаёт, что даже полиция отказалась от расследования этого сложного случая, и решает отправиться в китайскую провинцию Циндао вместе с коллегами, которые обладают особенным талантом, чтобы найти потерянные деньги и спасти Сона.