«Рождены, чтобы править»! 8-ой мини-альбом ITZY «Born To Be»

В этом выпуске нашей рубрики мы познакомили слушателей с последним релизом популярной гёрлз-группы ITZY (있지) – с восьмым мини-альбомом под названием «Born to be» или «Рождены, чтобы». Релиз пластинки состоялся 8 января, альбом состоит из десяти композиций, и, что примечательно, пять из них являются сольными композициями каждой из участниц коллектива. Слушая композиции из нового альбома, мы познакомились с группой немного поближе. ITZY дебютировали 12 февраля 2019 года под крылом продюсерской компании JYP Entertainment. Первый сингл-альбом получил название «Это другое» (It’z Different) и его возглавила композиция «DALLADALLA» (달라달라). Композиция в жанрах «future house» и «bass house» в последствие стала большим хитом 2019 года. Да и вообще дебют ITZY можно назвать очень удачным. За первые сутки музыкальное видео к дебютной композиции собрало 14 миллионов просмотров. 21 февраля, 10 дней спустя премьеры альбома, ITZY одержали свою первую победу на музыкальном шоу M Countdown. Все благодаря удачной дебютной песне, очарованию и талантам участниц. В ITZY их пять: это Йе Чжи (예지), Лиа (리아), Рю Чжин (류진), Чхэ Рён (채령) и Ю На (유나). Каждая участница является кореянкой, что в последнее время в K-POP встречается довольно редко. У группы довольно интересное название. На корейском оно звучит как «있지» (иччи), что переводится как слово «есть» или выражение «есть же», которое может быть использовано как в вопросительном предложении, так и в утверждении. Чтобы понять, что это значит, взгляните на официальную расшифровку названия ITZY. На корейском это «너희가 원하는 거 전부 있지? 있지!», это переводится как «Есть ли у нас все, что вы хотите? Есть!». Вот такое забавное название выбрали себе девушки из ITZY.

Некоторые из участниц коллектива были известны еще до дебюта. Например, Рю Чжин заняла первое место среди девушек на шоу-прослушивании «Mix Nine». Чхэ Рён со своей старшей сестрой Чхэ Ён (채영) участвовала в популярном шоу «Sixteen», по результатам которого была сформирована культовая группа TWICE. Однако дебютировать в TWICE сестренки не смогли, Чхэ Рён продолжила стажировку в JYP Entertainment, Чхэ Ён приняла участие и победила в шоу Продюс 101 и стала частью проектной группы Iz*one. Сегодня она работает как сольная исполнительница. Когда в сети появились первые слухи о дебюте ITZY, многие предполагали, а, возможно, так оно и планировалось, что одна из самых популярных участниц шоу «Sixteen» Чон Со Ми (전소미) тоже дебютирует в составе коллектива. Однако, как мы видим, этому было не суждено случиться.

В этом выпуске прозвучали все 10 композиций из нового мини-альбома «Born To Be», среди которых одноименная песня «Born To Be», заглавный трек «UNTOUCHABLE», «Mr. Vampire», «Dynamite» и «Escalator». Также прозвучали сольные композиции в исполнении участник ITZY: «Crown On My Head» Йе Чжи, «Blossom» Лиа, «Run Away» Рю Чжин, «Mine» Чхэ Рён и «Yet, But» Ю На.