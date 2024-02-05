Группа P1Harmony возвращается на сцену

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Группа P1Harmony возвращается с первым полноформатным альбомом. 2 февраля агентство FNC Entertainment, представляющее P1Harmony, опубликовало видео, в котором представлены хайлайты всех 10 треков из первого альбома группы «Killin’ It». Заглавный трек «Killin’ It»- это композиция в стиле хип-хоп 90-х годов с захватывающим синтезаторным звуком. Песня выражает уникальный стиль и страсть P1Harmony, подчёркивая, что они не повторимы и неподражаемы. Участники P1Harmony активно участвовали в создании всех песен в альбоме, включая тексты. Особенно в последнем треке «I See U» участники передают свои искренние истории своим поклонникам.

Музыкальное видео к заглавной песне «Killin’ It» и полный альбом доступны на музыкальных платформах с 5 февраля. Альбом будет выпущен7 февраля в Корее, а 9 февраля в США.