Певец Им Ён Ун принял участие в записи музыкальной дорожки фильма “Пикник” режиссёра Ким Ён Гюна. Он записал песню под названием “Одна песчинка”, которую сам написал для фильма. Услышав эту новость, 86-летняя актриса Ким Ён Ок, которая сыграла одну из главных ролей в фильме, находится буквально на седьмом небе, так как является одним из страстнейших фанатов Им Ён Уна. Она говорит: “Быть может, я сыграла какую-то роль в решении Ён Уна? Я ведь везде громко кричу его имя, какой он прекрасный певец и человек! Я смотрела все программы и документальные фильмы, в которых показывают его творческую и личную жизнь. Он, в каком-то смысле, моя первая любовь, так как я впервые в жизни болею за поп-певца”.

Насчёт песни “Одна песчинка” актриса добавила: “Хотелось бы включить её и в начале, и в середине фильма, но режиссёр скажет нельзя.”

Ким Ён Ок могла не попасть на недавний концерт Им Ён Уна, так как билеты были распроданы всего за несколько минут после запуска онлайн-бронирования. Но, узнав об этом, одна из фанатов уступила актрисе два билета, и они с подругой, другой актрисой На Мун Хи, с большим удовольствием послушали концерт.