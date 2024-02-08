Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Певец Им Ён Ун принял участие в записи музыкальной дорожки фильма “Пикник”

2024-02-08

ⓒ LOTTE Entertainment
Певец Им Ён Ун принял участие в записи музыкальной дорожки фильма “Пикник” режиссёра Ким Ён Гюна. Он записал песню под названием “Одна песчинка”, которую сам написал для фильма. Услышав эту новость, 86-летняя актриса Ким Ён Ок, которая сыграла одну из главных ролей в фильме, находится буквально на седьмом небе, так как является одним из страстнейших фанатов Им Ён Уна. Она говорит: “Быть может, я сыграла какую-то роль в решении Ён Уна? Я ведь везде громко кричу его имя, какой он прекрасный певец и человек! Я смотрела все программы и документальные фильмы, в которых показывают его творческую и личную жизнь. Он, в каком-то смысле, моя первая любовь, так как я впервые в жизни болею за поп-певца”. 
Насчёт песни “Одна песчинка” актриса добавила: “Хотелось бы включить её и в начале, и в середине фильма, но режиссёр скажет нельзя.” 
Ким Ён Ок могла не попасть на недавний концерт Им Ён Уна, так как билеты были распроданы всего за несколько минут после запуска онлайн-бронирования. Но, узнав об этом, одна из фанатов уступила актрисе два билета, и они с подругой, другой актрисой На Мун Хи, с большим удовольствием послушали концерт.    
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >