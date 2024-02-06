В Сети наконец-то появились первые кадры из ожидающего выхода второго сезона нашумевшего корейского сериала «Игра в кальмара».





Никто не станет спорить о том, что самой горячей новостью прошлой недели стало появление в Сети первых кадров из предстоящего, второго сезона сенсационного сериала «Игра в кальмара» или «오징어 게임». Ведь этого события с замиранием сердца ждали не только корейцы и поклонники Халлю, но и обычные зрители со всего мира. Несмотря на то, что первый сезон этого проекта от Нетфликс вышел уже три года назад, в 2021 году, я думаю, никто из нас не забыл его сюжет. Ведь зрелище было действительно незабываемым! Но, на всякий случай, давайте мы все-таки напомним, что «Игра в кальмара» рассказывает историю участников загадочной и экстремальной игры на выживание. Конкурсанты без страха и сожалений рискуют своей жизнью, как-никак на кону – 45 млрд 600 вон. Второй сезон, выход которого совсем не за горами, начнется с того, что главный герой Сон Ги Хун (성기훈) в исполнении Ли Чжон Чжэ (이정재) отказывается от идеи лететь в США и, найдя новую цель, возвращается на Родину. Пока что это все, что известно о сюжете новой, второй «Игра в кальмара». И, признаться, четыре недавно опубликованных кадра не только не дают ответы на мучающие всех вопросы, а наоборот, еще больше подогревают любопытство. Единственное, что можно понять из них, так это то, что помимо Ли Чжон Чжэ, в проекте появятся уже успевшие полюбиться нам в первом сезоне вербовщик в исполнении Кон Ю (공유), а также фронтмен, которого сыграл Ли Бён Хон (이병헌). Тогда два актера появились, можно сказать, лишь в эпизодических ролях, но новые кадры предсказывают то, что в этот раз мы будем видеть их на экране намного чаще. Ну, и самое интересное – это появление новых героев в исполнении самых популярных и любимых корейских актеров.





В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 7 февраля.