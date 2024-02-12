Чтобы не было «следующей Со Хи» - (2)





Радость от того, что она теперь работает в офисе, длится недолго. Жизнерадостная, любившая танцевать девушка постепенно выгорает на рабочем месте.

Если первая часть картины «Следующая Со Хи» рассказывает в документальной манере реальную историю девушки, то во второй части задаётся вопрос, как могла бы сложиться жизнь Со Хи, если бы рядом с ней оказался хотя бы один взрослый, который бы встал на её защиту.

Первая часть не просто нарратив противостояния, когда компания эксплуатирует своих сотрудников. Подобно самому обществу XXI века, проблема гораздо сложнее, а её решение - труднее. В начале фильма Со Хи вырывается вперёд по работе, и в компании повышают целевые показатели, создавая напряжение между коллегами. Это понятно. Общество и компания - это мир суровой конкуренции. А Со Хи и её подруга, у которой ситуация получше, спорят по поводу того, кто находится в более бедственном положении, и в ходе этого невольно ранят друг друга эмоционально.

Картина «Следующая Со Хи» вскрывает структурные противоречия общества всеобщей конкуренции, в котором нет другого выхода, кроме как провоцировать конфликты между слабыми, хотя они ни в чём не повинны. Подобно тому, как в обществе с недостаточной минимальной оплатой труда хозяин минимаркета, с трудом выплачивающий кредит, и студент который подрабатывает у него и которому не хватает денег даже на еду, спорят из-за минимальной зарплаты. Подобно тому, как рвутся узы рабочей солидарности между теми, кого уволили из-за сокращения, и теми, у кого осталось рабочее место. В фильме показана тёмная сторона современного общества, где неправота начинается наверху, но борются друг с другом те, кто находится внизу, чтобы не опуститься ещё ниже.

Во второй части фильма конфронтация становится острее. Следователь О Ю Чжин в одиночку начинает борьбу, когда ей открывается правда, стоящая за самоубийством Со Хи. Она уверена, что возможность предотвратить смерть девушки была, поэтому даёт себе твёрдое обещание сделать так, чтобы трагедия Со Хи не повторилась. Каждый раз, когда в ходе следствия Ю Чжин выходит на тех, кто ответственен за случившееся, всё, что она слышит в ответ на свои вопросы, - это неизменное «Если мы не достигнем показателей, мы тоже умрём».

Колл-центр, где работала Со Хи; корпорация, арендовавшая этот колл-центр; школа, устроившая Со Хи туда на практику под предлогом того, что это крупная корпорация, и поэтому стажировка там пойдёт на пользу; управление образования, в чьём ведении находится эта школа… Проблема в том, что вину за случившееся нельзя возложить на какую-либо одну организацию или на конкретного человека. Сюжет фильма показывает, что неправильные вещи происходят в гораздо более широких масштабах, чем принято думать.

Поэтому Ю Чжин проявила решимость предотвратить повторение подобного и в то же время чувствует бессилие индивидуума, столкнувшегося с огромной системой. Актриса Пэ Ду На на редкость убедительно сыграла следователя, которая, исполненная душевной боли, отправляется на поиск следов Со Хи.





Следователь О Ю Чжин постоянно курсирует между своим полицейским участком, местом работы Сохи, её школой и Управлением образования. Каждый раз, когда Ю Чжин встречается с людьми, которые могут прояснить, что привело к трагедии, вместо облегчения она испытывает угнетающее чувство бессилия из-за невозможности изменить окружающую действительность.

Растоптанная мечта

В фильме есть эпизоды, которые ранят в самое сердце, особенно представителей старшего поколения. Прежде всего это сцена, когда Ю Чжин говорит родителям Со Хи: «Вы знали, что Со Хи танцевала? Говорят, она любила танцевать. И что очень здорово это делала». Услышав это, родители разражаются рыданиями. А ещё последняя сцена, когда Ю Чжин смотрит видео на смартфоне Со Хи. Это единственное видео, которое Со Хи оставила, удалив перед смертью со смартфона все сообщения и приложения. На видео Со Хи с энтузиазмом танцует, а в конце улыбается в камеру. На этот раз слёзы льются ручьём по лицу Ю Чжин.

Вполне понятно, почему в фильме дважды показывают, как танцует Со Хи: это вопрос родителям, знают ли они, о чём на самом деле мечтают их дети. И предположение, что трагедия, возможно, начинается здесь. Признаёт ли корейское общество способности, склонности, предрасположенности, вкусы, интересы, индивидуальность, потенциал будущего поколения?

И вопросы, которые ставит фильм, на этом не заканчиваются. Если мы живём в обществе, где старшеклассники, отказавшись от своей мечты, вынуждены подавать документы только на факультеты с высоким уровнем последующего трудоустройства, где молодёжь вынуждена искать работу, ориентируясь только на её стабильность из боязни быть выброшенными на обочину жизни, где нужно чувствовать себя виноватым за выбор гуманитарной специальности, то не появятся ли в будущем другие Со Хи? Строим ли мы мир, где будущее поколение сможет вынашивать и осуществлять свои мечты?

Думаю, что зрители из разных стран были тронуты картиной «Следующая Со Хи» потому, что у себя дома они тоже задаются подобными вопросами.





Сон Хён Гук, кинокритик





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.