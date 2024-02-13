Музыкальные новинки января 2024 года





Закончилась уже вторая неделя февраля, а это значит, что настала пора нам узнать, какими новыми релизами порадовали нас корейские артисты в январе, в первом месяце наступившего нового года. Этот месяц оказался богат на новинки от самых разных, известных исполнителей. Наш плейлист мы открыли новой работы гения-композитора и певца Ли Чхан Хёка (이찬혁) из дуэта AKMU. Как мы знаем, уже долгое время Чхан Хёк помимо работы с сестрой Су Хён (수현) активно ведет сольную деятельность, не только создавая музыку для других артистов, но и для собственного исполнения. Так, в самый первый день нового года, 1 января, он преподнес слушателям свой новогодний подарок — сингл под названием «1조» или «1 триллион». Композиция вышла очень приятной и стильной по звучанию, в ней вы услышите необычное, но удачное сочетание акустической гитары, синтезатора и громких битов. «В детстве мне приснился сон о том, как я нашел монетку номиналом в один триллион вон», — вот так описал свой новый сингл гений-композитор.

В середине января популярная герлз-группа aespa представила песню «시대유감 (時代遺憾)» (сидэ югам), что можно перекрести как «Сожаление всей эпохи». На самом деле, это кавер очень популярной в прошлом песни культового исполнителя Со Тхэ Чжи (서태지), точнее его группы «Со Тхэ Чжи и ребята», (서태지와 아이들, Со Тхэ Чжиуа аидыль). Он икона корейской молодежи 90-х, которая посвятила свое позднее творчество року. Оригинал песни также в жанре альтернативного рока и содержит очень провокационный текст, призывающий поднять революцию. По началу теле и радиокомпании отказались брать композицию, критикующую правительство, в ротацию, но все же спустя какое-то время первоначальная версия была допущена, однако к тому моменту группа уже объявила о распаде. Новая версия песни «Сожаление всей эпохи» от aespa вышла спустя 20 лет после оригинала. Девушкам удалось превратить рок композицию в хип-хоп стиле и создать практически новую песню. Как известно, половину хит-парадов Кореи сегодня занимают кавер версии на хиты прошлого, которые не на много отличаются от оригиналов. Так что если каверы — то только такие, как у aespa!

Суперпопулярная бойз-группа нового поколения SF9 также порадовали поклонниц новым материалом в самом начале нового года. Свежий трек получил название «BIBORA», с корейского это переводится как «сильный, проливной дождь», «ливень». В ритмичной танцевальной композиции ребята поют о несчастной, безответной любви, прося ливень смыть их слезы. Мелодия у песни на удивление очень даже жизнерадостная для такой грустной песни.

Кроме перечисленных выше композиций в наш плейлист новинок января вошли новые песни групп B1A4 и NMIXX, певиц Ли Ха И (이하이) и Чхве Йе На (최예나) и других популярных корейских исполнителей.