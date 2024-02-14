28 февраля режиссер Селин Сон посетит Корею





Корейско-канадская режиссер Селин Сон, которая сделала фурор на ведущих американских церемониях награждения своим дебютным фильмом «Прошлые жизни», посетит свою родину в феврале. 13 февраля Компания CJ ENM, ответственная за дистрибуцию фильма «Прошлые жизни», объявила о том, что Селин Сон прибудет в Корею 28, 29 февраля, чтобы принять участие в пресс-конференции, интервью и общении с зрителями (GV). На мероприятии также присутствует главный актер Ю Тхэ О. Селин Сон, дочь южнокорейского режиссера Сон Нын Хана, известного своим фильмом «Номер 3»(1997), родилась и жила до 12 лет в Корее, затем с семьей переехала в Канаду. Ее дебютный фильм «Прошлые жизни» основан на ее собственном опыте жизни в Корее. Фильм рассказывает о судьбоносной истории между мужчиной Хэ Соном (Ю Тхэ О), который приезжает в Нью-Йорк, чтобы встретить женщину На Ён (Грета Ли), с которой он встретился в детстве в Сеуле, и которую он не хочет отпускать. Селин Сон получила несколько наград за свой фильм, включая приз за лучший полнометражный режиссерский дебют отнаград Гильдии режиссеров Америки(DGA) и приз за лучший фильм премии Gotham Awards. Фильм «Прошлые жизни» выйдет в прокат в Корее 6 марта.