Актриса Ха Чжи Вон и юмористка Сон Ын И - председатели продюсерских агентств

Актриса Ха Чжи Вон и юмористка Сон Ын И, которые являются председателями продюсерских агентств, добивают успехов и в бизнесе, и в творчестве.

На вопрос о причине начала своего бизнеса Ха Чжи Вон ответила: “Каждый раз, когда у меня заканчивался творческий контракт, я сильно уставала и хотела отдохнуть, но нужно было сразу заключить следующий контракт, иначе у меня не будет работы, и публика меня забудет. Тогда моя мама помогла мне открыть продюсерское агентство “Солнце и луна энтертейнмент”, чтобы я могла работать тогда, когда хочу, и в результате я могла быть более и менее свободной. В момент открытия агентства в 2013 году в компании была только я, одна актриса, а затем к нам присоединились и другие актёры и звезды спорта”.

В 2014 году юмористка Сон Ын И основала компанию по производству культурных контентов и менеджменту юмористами “Media Lab Siso”. Она говорит: “В 2014 году мне больше не предлагали работу из-за моего немалого возраста. У меня нет семьи, так что я должна была работать, чтобы не остаться в полном одиночестве. Я решила сама создать культурные контенты, раз меня не берут в программы.” С тех пор Сон Ын И создаёт контенты для подкаста, программы для кабельных телеканалов и занимается менеджментом другими юмористами, которые страдали из-за заметного сокращения юмористических программ. В феврале 2023 года компания “Media Lab Siso” переехала в новое собственное здание, и таким образом Сон Ын И продемонстрировала свои успехи перед широкой публикой.