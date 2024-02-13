Индустрия K-POP бьет тревогу: все больше айдолов из популярных коллективов берут перерыв в деятельности по состоянию здоровья.

Складывается такое впечатление, что индустрии K-POP в пору бить тревогу. Дело в том, что все больше айдолов объявляют о перерывах в работе по состоянию здоровья. К примеру, 1 февраля развлекательное агентство Source Music объявило, что участница популярной группы Le Sserafim Хон Ын Чхэ (홍은채) плохо себя чувствует. У артистки были симптомы лихорадки, но после детального обследования она прошла лечение согласно заключению медицинского персонала. Для того, чтобы полностью восстановиться, Ын Чхэ не появилась в роли ведущей программы «Music Bank» канала KBS 2 2-го марта. Тогда ее заменила ее одногруппница Хо Юн Чжин (허윤진). Болеть – это всегда очень плохо, но, как известно, сейчас Le Sserafim в самом разгаре подготовки к выпуску нового музыкального материала, так что болезнь Ын Чхэ пришла очень и очень не вовремя.

Приблизительно в то же время, 27 января об уходе на перерыв сразу двух участниц группы (G)I-DLE Минни и Юци объявило и агентство Сube Entertainment. Как оказалось, симптомы у двух девушек проявились такие же, как и у Ын Чхэ, и заболели они тоже в очень неудобный момент: промоушн нового альбома (G)I-DLE планировалось начать прямо сейчас, но теперь все выступление коллектива были отменены. «Мы искренне извиняемся за то, что вызвали беспокойство у фанатов, которые ждали возвращения (G)I-DLE. График Минни и Юци будет составляться с учетом их состояния, которое, безусловно, в приоритете», - гласит официальное обращение компании.

Чуть ранее, в начале декабря прошлого года, участник группы The Boyz Сон У был вынужден уйти на перерыв из-за болей в шее и плечах, у него диагностировали невралгию и неврит. К счастью, сейчас все хорошо, айдол прошел надлежащее лечение длиной в 7 дней.

В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 14 февраля.





В выпуске «Шоубиз сегодня», который звучит в эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.