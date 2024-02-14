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﻿Весна в Сеуле (서울의 봄, THE DAY)

#Новости шоу-бизнеса l 2024-02-16


РежиссёрКим Сон Су
В роляхХван Чжон Мин, Чон У Сон, Ли Сон Мин, Пак Хэ Чжун и Кин Сон Гюн
Жанр: Драма 
Премьера: 22 ноября 2023 г.
 
В декабре 1979 года в Республике Корея произошёл военный переворот, резко изменивший судьбу страны. Трагическая смерть президента Пак Чон Хи 26 октября того же года потрясла всю страну и активизировала политическую жизнь. Однако политическая оттепель продолжалось недолго. 12 декабря начальник управления обороны и безопасности в администрации президента организовал военный переворот, введя войска в Сеул. При этом военные были мобилизованы даже с передовой линии фронта. Противостоять заговорщикам и не допустить захвата столицы пытается начальник Сеульского гарнизона Ли Тхэ Син. В течение девяти часов в столице идёт ожесточённая борьба между двумя противоборствующими силами, которые рискуют своей жизнью. 
﻿Сеульская весна (서울의 봄/ THE DAY)
﻿Сеульская весна (서울의 봄/ THE DAY)
﻿Сеульская весна (서울의 봄/ THE DAY)
﻿Сеульская весна (서울의 봄/ THE DAY)
﻿Сеульская весна (서울의 봄/ THE DAY)
﻿Сеульская весна (서울의 봄/ THE DAY)
﻿Сеульская весна (서울의 봄/ THE DAY)
﻿Сеульская весна (서울의 봄/ THE DAY)
﻿Сеульская весна (서울의 봄/ THE DAY)
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