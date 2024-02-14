﻿Весна в Сеуле (서울의 봄, THE DAY)

Режиссёр: Ким Сон Су
В ролях: Хван Чжон Мин, Чон У Сон, Ли Сон Мин, Пак Хэ Чжун и Кин Сон Гюн
Жанр: Драма
Премьера: 22 ноября 2023 г.
В декабре 1979 года в Республике Корея произошёл военный переворот, резко изменивший судьбу страны. Трагическая смерть президента Пак Чон Хи 26 октября того же года потрясла всю страну и активизировала политическую жизнь. Однако политическая оттепель продолжалось недолго. 12 декабря начальник управления обороны и безопасности в администрации президента организовал военный переворот, введя войска в Сеул. При этом военные были мобилизованы даже с передовой линии фронта. Противостоять заговорщикам и не допустить захвата столицы пытается начальник Сеульского гарнизона Ли Тхэ Син. В течение девяти часов в столице идёт ожесточённая борьба между двумя противоборствующими силами, которые рискуют своей жизнью.