﻿Весна в Сеуле (서울의 봄, THE DAY)

Режиссёр : Ким Сон Су

В ролях : Хван Чжон Мин, Чон У Сон, Ли Сон Мин, Пак Хэ Чжун и Кин Сон Гюн

Жанр: Драма

Премьера: 22 ноября 2023 г.

В декабре 1979 года в Республике Корея произошёл военный переворот, резко изменивший судьбу страны. Трагическая смерть президента Пак Чон Хи 26 октября того же года потрясла всю страну и активизировала политическую жизнь. Однако политическая оттепель продолжалось недолго. 12 декабря

начальник управления обороны и безопасности в администрации президента

организовал военный переворот, введя войска в Сеул. При этом военные были мобилизованы даже

с передовой линии фронта.

Противостоять заговорщикам и

не допустить захвата столицы пытается начальник

Сеульского

гарнизона Ли

Тхэ Син.

В течение девяти часов в столице идёт ожесточённая борьба

между двумя противоборствующими силами

, которые рискуют своей жизнью.