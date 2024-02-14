Саундтреки к сериалу «Дива с необитаемого острова»









В последнее время в рамках нашей рубрики мы слушали много инструментальной музыки, особенно джаза. Несомненно, инструментальная музыка – это всегда услада для ушей и души, но также часто и пища для размышлений, согласитесь? Так что на этой неделе мы послушали кое-что попроще, а именно саундтреки к сериалу под названием «Дива с необитаемого острова» или по-корейски «무인도의 디바» (муиндоэ диба). Он транслировался с октября по декабрь прошлого года на телеканале tvN, а главную роль в нем исполнила Пак Ын Бин, главное открытие корейского кинематографа 2022 года. «Дива с необитаемого острова» — это романтическая история о молодой девушке, которая оказалась в изоляции от окружающего мира на целых 15 лет и теперь готова вернуться в общество. Ее имя Со Мок Ха. Она росла на острове Чхунсамдо, смышлёной и оптимистично настроенной девочкой. Ей безумно хотелось стать певицей, она мечтала изменить свою жизнь до неузнаваемости и заявить о себе на всю страну. Однажды она узнает, что в скором времени в Сеуле должно пройти прослушивание. Только в тот момент девушка даже подумать не могла, что по пути в столицу она попадет в аварию и ей никак не удастся добраться до нужного места. По воле случая она не только не попадает на кастинг, но протяжении целых пятнадцати лет вынуждена жить на острове, где нет ни единой души. Кан Бо Гель, продюсер одного музыкального проекта, совершенно случайно узнает о главной героине и её музыкальном таланте. Именно ему и удалось спасти девушку.

Несмотря на ум и способности, Мок Ха было безумно сложно привыкнуть к реальному миру, к жизни в большом мегаполисе. Но она не может себе позволить упасть духом и находит в себе силы стойко идти к мечте стать известной певицей. Вернувшись на материк, Мок Ха встречает своего кумира, певицу по имени Юн Ран Чжу. Ран Чжу, в прошлом большая знаменитость, сегодня – забытая всеми певица. Конечно, стремительно угасающая слава не могла не оставить след на самооценке бывшей суперзвезды. И именно Мок Ха, ее ярая поклонница, становится той, кто помогает ей вернуть веру в себя и надежду на возвращение к славе. Вот такая необычная и романтичная история о мечте, дружбе и любви!

Примечательно, что большинство саундтреков к сериалу спела сама исполнительница главной роли, актриса Пак Ын Бин. На самом деле, то, что Пак Ын Бин – не только талантливая актриса, но и вполне достойная вокалистка, всем известно уже давно. Она не впервые исполняет саундтреки к проектам, в которых играет. Ее прекрасный звонкий голос вы уже могли слышать в сериале «Странный адвокат У Ён У».

Кроме композиций в исполнении Пак Ын Бин в этом выпуске звучали OST к сериалу «Дива с необитаемого острова» от Ли Му Чжина, дуэта Melomance, Сан Дыля и участницы группы aespa Винтер.



