Певица и актриса Хам Ын Чжон исполнит главную роль в дораме KBS

19 февраля продюсерское агентство “MASK Studio” сообщило о заключении творческого контракта с бывшей участницей гёрлз-группы T-ARA, ныне актрисой Хам Ын Чжон. Одновременно стало известно, что она будет играть главную роль в новой дораме '수지맞은 우리', которая будет транслироваться ежедневно в марте нынешнего года на канале KBS 1TV. 수지 (Су Чжи) и 우리 (У Ри), так зовут героев данной дорамы, поэтому ее название переводится, как “У Ри встретил Су Чжи”. Однако слова 수지 (Сучжи) и 우리 (Ури) имеют и другие значения, соответственно “수지 - доходы, прибыль” или косвенно “приятное событие” и “우리 - мы”. Так что название дорамы можно также перевести как “У нас приятное событие!” Хам Ын Чжон сыграет в ней роль доктора Чин Су Чжи, которая когда-то пользовалась огромной популярностью в прессе, но из-за ряда причин всё рухнуло, и теперь она еле-еле продолжает принимать пациентов.

После того, как гёрлз-группа T-ARA распалась, Хам Ын Чжон стала актрисой, снявшись в драмах “В моих самых смелых мечтах” и “Таро”, кинолентах “Behind The Shadows” и “Пропавшие 2”, а также в спектаклях “Гримёрная”, “Отверженные” и т.д.