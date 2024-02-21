Шоубиз сегодня от 21 февраля

«Самый абсурдный комедийный сериал Кореи» с самым звездным кастом – «Куриный наггетс» (닭강정) ожидает премьеры в марте.

Корейские режиссеры не перестают нас удивлять, каждый раз возвращаясь со все более оригинальными идеями. Так, в последнее время одним из самых ожидаемых сериалов в Корее является проект «Куриный наггетс» или по-корейски «닭강정» (такканчжон). Название уже интригует, согласитесь? Загадочное название – это еще не все, что так взбаламутило корейскую публику. Во-первых, конечно, сериал привлекает своим первоклассным актерским составом: здесь мы увидим Рю Сын Рёна (류승룡), Ан Чжэ Хона (안재홍), Ким Ю Чжон (김유정) и даже Чон Хо Ён (정호연). Возможно, вы не узнаете этих топовых актеров по именам, но их лица вам на 100% известны. Ну и последнее, что больше всего подогревает интерес и заставляет ждать с нетерпением этот «Куриный наггетс» - это сюжет, который на корейском все называют «병맛» (пёнмат), что можно перевести простым словом «упоротый». Вот, сами полюбуйтесь.

Чхве Сон Ман, которого сыграет Рю Сын Рён, управляет небольшой машиностроительной компанией All Machines. Ко Пэк Чжун, в исполнении Ан Чжэ Хона, работает там стажером. Он тайно влюблен в дочь босса - Чхве Мин А (Ким Ю Чжон). Однажды в офис их компании привозят машину. Чхве Сон Ман и Ко Пэк Чжун предполагают, что это заказанное ими устройство для снятия усталости. Тем временем Чхве Мин А заходит в офис своего отца, чтобы передать ему порцию того самого «такканчжон» (не просто наггетс, а жареная курица в сладко-остром соусе). Мин А заходит в офис и видит доставленное устройство. Что бы вы сделали на ее месте? Скорее всего, тоже решили бы опробовать его, все мы очень сильно устаем. Мин А забирается в машину и вместо предполагаемого массажа машина… Превращает ее в кусок жареного цыпленка!!! Чхве Сон Ман и Ко Пэк Чжун пытаются вернуть ей человеческий облик и в процессе раскрывают разные темные тайны.

В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 21 февраля.





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