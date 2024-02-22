



Дорогие друзья, в Корее потихоньку во владения начинает вступать весна. Здесь о ее приближении в первую очередь говорит не повышение температуры воздуха, а, как ни странно, одна песня. Песня, которая является музыкальным олицетворением весны, песня, без которой не проходит ни один корейский март, апрель и май. Конечно же, это «Увядание вишневых цветов» или «벚꽃엔딩» от Busker Busker. В этом году этой легендарной песне исполняется 12 лет, а она до сих пор остается неизменным весенним гимном Кореи. Композиция уже начала слышаться кое-где, значит, совсем скоро придет весна. То есть в головах корейцев «Увядание вишневых цветов» практически равняется самой весне! И тут мы подумали, а есть ли еще такие композиции, которые неразрывно ассоциируется у жителей Страны утренней свежести с определенными событиями, феноменами, чувствами? Песни, которые обязательно всплывают в голове, например, при просмотре романтической сцены в сериале, или когда говорят о путешествиях, любви к родителям и т.п. Таких песен оказалось не мало, и мы послушали их в эти выходные! А этот плейлист мы назвали «Корейские песни – ассоциации».

В этом выпуске прозвучали: «самая снежная песня» – «Снежный цветов» (눈의 꽃) от Пак Хё Сина (박효신), «песня всех призывников» – «В поезде призывников» (입영열창안에서) Ким Мин У (김민우), «песня-путешествие» – «Синяя ночь на острове Чечжудо» (제주도의 푸른 밤) в исполнении Чхве Сон Вона (최성원) и другие бессмертные хиты.