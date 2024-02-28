Песня группы P1Harmony 10 недель удерживалась в чарте Billboard Pop Airplay





Группа P1Harmony недавно добились впечатляющих результатов на различных музыкальных чартах как внутри страны, так и за рубежом. Во-первых, их цифровый сингл «Fall In Love Again», выпущенный в ноябре 2023 года совместно с продюсером Трики Стюартом, удерживался в американском чарте MediaBase Top 40 и чарте Billboard Pop Airplay в течение 11 и 10 недель соответственно. Особенно впечатляет то, что P1Harmony стали третьей корейской бойз-группой, чья песня удерживалась в чарте Billboard Pop Airplay так долго, и это было шестым местом по популярности среди всех песен.

Кроме того, группа выпустила свой первый полноформатный альбом «Killin’ It» 7 февраля в стране и 9 февраля в США. «Killin’ It» дебютировал на 39 месте в американском главном чарте Billboard 200 от 24 февраля, и это уже второй альбом P1Harmony, который попал в этот чарт после мини-альбома «Harmony: All In» (51 место) в прошлом году.