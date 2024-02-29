Фильм “Перезахоронение” завоевал всю киноиндустрию страны

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Такое ощущение, что в эти дни в РК показывают только один фильм -'Перезахоронение'. 2 миллиона зрителей посмотрели его с 23 по 25 февраля, то есть, всего за четыре дня после начала проката. А по состоянию на утро 26 февраля это количество достигло 2 миллионов 300 тысяч человек. Таким образом, фильм продолжает бить рекорды достижения одного и двух миллионов просмотров за самое короткое время. Точка безубыточности фильма 'Перезахоронение' составляет 3 миллиона 300 человек, т.е. количество зрителей должно превышать эту цифру, чтобы у создателей фильма не было убытков, но, судя по всему, это для них пара пустяков.

“Перезахоронение” - это мистический фильм про оккультизм режисера Чан Чжэ Хёна. Группа людей, в числе которых сотрудник похоронного бюро Ко Ён Гын, консультант по фэншую Ким Сан Док и шаманы Ли Хва Рим и Юн Бон Гиль совершают “перезахоронение” одной могилы за бешененую сумму денег, после чего в жизни каждого из них происходят загадочные и поразительные события.