Группа TXT готовится отметить свой 5-й день рождения.

Одна из самых популярных на сегодняшний день-бойз групп, младшие братишки легендарных BTS, Tomorrow by Together готовятся отметить свою первую круглую дату! 4 марта Су Бин, Ён Чжун, Бом Гю, Тхэ Хён и Хюнин Кай будут праздновать пятый день рождения своего коллектива. И на этот раз ребята сделают это с размахом. 2 и 3 марта в Сеуле группа проведет специальный концерт под названием «2024 TXT FANLIVE PRESENT X TOGETHER». Обратите внимание на слово «PRESENT», которое в английском языке имеет два значения: «настоящее» и «подарок». Ожидается, что этот концерт станет незабываемым подарком для поклонников группы, как и подразумевает название этого грандиозного мероприятия. На нем зрителей ждут выступления, подготовленные специально по этому случаю. Кроме того, Tomorrow by Together уделят часть концертного времени для взаимодействия с поклонниками, имя которым, кстати, МОА. Ребята хотят окунуться в теплые воспоминания о том, что они вместе с фанатами пережили за эти пять лет. Как подобает одной из самых популярных корейских бойз-групп, Tomorrow by Together имеют солидную иностранную фан-базу, и конечно же не все международные поклонники смогут поздравить любимых артистов лично на концерте. Но Tomorrow by Together позаботились и о них, так что 3 марта праздничное мероприятие будет бесплатно транслироваться онлайн на платформе Weverse Live. В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 28 февраля.

