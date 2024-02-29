Центр «Тасиипта» — это некоммерческий стартап, созданный с целью, во-первых, повысить уровень информированности о негативном влиянии фэшн-индустрии на окружающую среду и, во-вторых, уменьшить количество выбрасываемой одежды.

© WearAgain Lab

Изучаем, чтобы снова носить

Фэшн-индустрия, достоинством которой является стремление к новизне, стимулирует беспрерывное производство и потребление, которые оказывают значительное влияние на экосистему. Сейчас всем нам жизненно необходимо переосмыслить свои фэшн-привычки, чтобы, продолжая выглядеть оригинально и по-новому, сохранить здоровье человечества и Земли.





Центр, где главенствует принцип «ноль отходов»

Тем, кто любит новую одежду, но беспокоится о влиянии фэшн-индустрии на экологию и хочет избавиться от одежды, которую выбросить жалко, но и носить больше душа не лежит, рекомендуем обратить внимание на центр «Тасиипта» («Снова носить»). Этот некоммерческий старт-ап, продвигающий фэшн-привычки на основе принципа «ноль отходов», занимается изучением различных аспектов фэшн-индустрии и выдвигает на передний план ценность повторного использования.

При каждой смене времени года новая одежда производится в огромном количестве. Как результат, наши шкафы забиты одеждой, но мы хотя бы раз в сезон спрашиваем себя: «Почему же мне нечего надеть?»

Главный вид деятельности «Тасиипта» - это «Вечеринки 21%», на которых люди обмениваются одеждой секонд-хенд, внося таким образом вклад в циркуляцию ресурсов. 21% в названии - это доля одежды в шкафу среднестатистического потребителя, которая валяется там в углу без дела. Чтобы выбрать что-нибудь стоящее, нужно самому принести одежду на обмен. Платье, которое купила в надежде похудеть, но так и не надела; аксессуары, которым так и не нашла применения; туфли, которые ни к чему не подошли; блузка, с которой связаны яркие воспоминания, но которую больше не хочется носить, - таким вещам как раз место на «Вечеринке 21%».





«Вечеринки 21%», проведение которых является главным видом деятельности центра «Тасиипта». © WearAgain Lab

Согласно отчётам Министерства экологии за 2021 год, количество выброшенной одежды составило около 118 тысяч тонн. Если добавить сюда текстиль, выбрасываемый отдельно как подходящий для переработки, и тот, который утилизируется в мешках для смешанного мусора, то общее количество его достигнет 412 тысяч тонн.

Требуется новый подход, чтобы снизить объём выбрасываемого текстиля. Центр «Тасиипта» делает акцент не на апсайклинге и не на переработке, а на повторном использовании. Дело в том, что приходится потреблять ресурсы и для переделывания и переработки. Поэтому в центре «Тасиипта» считают, что лучший способ - это как можно дольше носить уже изготовленную вещь и как можно меньше одежды выбрасывать. Центр также прилагает усилия, чтобы сократить объём выбрасываемой одежды за счёт обмена и повлиять на отношение потребителей к одежде секонд-хенд.

Благодаря деятельности центра “Тасиипта” продлевается жизнь одежды. Чем дольше живёт одежда, тем меньше энергии тратится на её утилизацию, а значит не увеличиваются выбросы углерода и потребление воды. Это широко известный факт, о котором часто забывают, а если и помнят, то делают вид, что ничего об этом не знали. Поэтому в «Тасиипта» делают расчёты, чтобы представить конкретные цифры. В апреле 2023 года «Вечеринка 21%» продлилась 10 дней, в ней принял участие 831 человек. 18 команд участвовали по всей стране, они собрали 2908 предметов одежды, из них 2239 были обменены. Это позволило сберечь 652.601 литр воды и уменьшить выбросы углерода на 17.263 килограмма. Эти цифры наглядно иллюстрируют ценность результатов исследований центра «Тасиипта».

На бирках «Goodbye&Hello» можно написать краткую историю одежды, которую желающие приносят для обмена на «Вечеринки 21%».

© WearAgain Lab

Во имя устойчивого развития

Проводя «Вечеринки 21%», «Тасиипта» стремится изменить устоявшееся отношение людей к одежде и в то же время прилагает усилия, чтобы изменения осуществлялись также посредством политики и системы. В частности, центр проводит кампанию за принятие закона, запрещающего предприятиям модной индустрии утилизировать нереализованные и возвращённые вещи. Это, безусловно, важная инициатива и одновременно послание производителям, которые, заботясь только об имидже своего бренда, утилизируют непроданные вещи - абсолютно новую одежду, которую никто не носил.

В 2021 году в рамках спецпроекта об окружающей среде «Нет Земли ради одежды» на канале KBS был проведён опрос 7 корейских фэшн-компаний с самыми высокими показателями продаж. В четырёх из них заявили, что непроданную одежду сжигают, в пятой сослались на невозможность разглашать такие данные, в шестой отказались отвечать на этот вопрос. И только в одной компании сказали, что не уничтожают непроданную одежду. Ирония в том, что, с одной стороны, люди, обеспокоенные состоянием окружающей среды, стремятся хоть как-то уменьшить наносимый урон, а с другой - компании растрачивают впустую энергию и рабочую силу, нанося природе ущерб. Чтобы разрешить данное противоречие на уровне политических мер, центр «Тасиипта» в январе 2023 года начал полномасштабное исследование и уже в апреле передал в Национальное собрание петицию, призывающую принять закон о запрете утилизации нереализованных и возвращённых товаров. Под петицией стоят 1363 подписи граждан страны.





Ю Да Ми, редактор-фрилансер





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



