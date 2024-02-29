Технология: ценность для людей - (1)

Verses’s Meta Music System

«Meta Music System» — это мобильное приложение на основе ИИ, разработанное стартапом Verses, который получил за него премию «CES 2023 Best of Innovation award».

© Verses





Цифровой контент воплощает в жизнь мечты и фантазии, вдохновляя и удивляя. На фоне этого всё большее число корейских компаний привлекает к себе внимание, обогащая сферу искусства и культуры своей технологической мощью.

Благодаря развитию технологий цифровые средства заняли центральное место в производстве, распространении и потреблении контента в сфере культуры и искусства. Из многочисленных факторов, способствующих тому, чтобы некий контент стал мейнстримом, самым важным, вероятно, является то, каким образом он встречается со своей аудиторией. Значительная часть подобного контента уже переместилась в цифровое пространство, а пандемия только ускорила этот процесс. В центре этого сдвига стоят мобильные гаджеты и метавселенная.





Виртуальный мир

Кей-поп в последнее время находится под пристальным вниманием не только в Корее, но и во всём мире. Особую важность приобрело сценическое оформление. Ибо теперь сцена не просто фон для выступления, но полотно, на котором можно дать волю воображению. Технология расширенной реальности (XR) позволяет превращать огромные светодиодные дисплеи в виртуальную реальность. И теперь музыканты вместе со зрителями могут свободно переместиться в любое место: от зарубежных достопримечательностей до открытого космоса или даже воображаемого будущего. Фон декорации движется вслед за камерой, создавая у зрителей ощущение, будто они физически находятся в данном пространстве.

METALOCAT, ведущий поставщик решений в области производства контента с эффектом погружения, создаёт виртуальные пространства, которые сливаются с реальной сценой, как это можно видеть в развлекательных программах MBC TV «Шоу! В центре музыка» и «Король пения в маске». Это избавило съёмочную группу от создания различных наборов декораций для сцены и позволило опробовать смелые операторские решения.





Аватары пользователей позируют для фото на память в Hyundai Motorstudio, зале знакомства с брендом, созданным компанией Hyundai Motor на платформе метавселенной ZEPETO в 2022 г. © Hyundai Motor Group

Виртуальные пространства на основе XR переживают бурное развитие в сфере производства контента. В Studio Center компании CJ ENM в городе Пхачжу провинции Кёнгидо имеется Virtual Production Stage. В этой студии, оборудованной по последнему слову техники, стены и потолок представляют собой светодиодные экраны, что позволяет идеально интегрировать желаемый виртуальный фон в живое действо. Отсутствие необходимости выезжать для съёмок на места экономит значительные средства и время. В то же время в силу резкого роста качества конечного продукта от контента ожидается небывалая новизна и оригинальность формы.

Ещё один примечательный тренд — визуализация контента как такового. Виртуальные персонажи на основе компьютерной графики в кино или в телесериалах, а также соответствующие технологии уже стали обычным делом, но для продюсеров серьёзным вызовом является обеспечение точности воспроизведения задуманного в виртуальном пространстве.

Компания Dexter Studios, занимающаяся планированием и производством контента, продемонстрировала свой профессионализм в фильме «Космические чистильщики» режисера Чо Сон Хи, а также в двух картинах производства CJ ENM — «Пришельцы» режисера Чхве Дон Хун и «Луна» режисера Ким Ён Хва. Достижения Dexter Studios показывают, что, хотя сердцем научной фантастики остаётся воображение, для создания культурной продукции высокого качества определяющим является то, насколько реалистично удаётся воплотить идею.

Очевиден и бум виртуализации контента массовой культуры, что подтверждает стабильное развитие ZEPETO - платформы метавселенной, появившейся в 2018 году. Этот иммерсивный социальный мир, управляемый NAVER Z, позволяет пользователям создавать собственные трёхмерные аватары и виртуально общаться между собой без пространственных ограничений. Основные пользователи платформы - те, кому от 20 до 39 лет, поэтому корейские и зарубежные предприятия активно используют её для повышения узнаваемости своих брендов.





Чхве Хо Соп, ИТ-колумнист

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



