Технология: ценность для людей - (2)

METALOCAT, поставщик решений для производства контента с эффектом погружения, зародился на канале MBC в январе 2022 г., а в 2023 г. стал независимым предприятием. На фото — сцена из развлекательной программы MBC «Король пения в маске». Виртуальная сцена была создана с использованием игрового движка для разработки 3D-игр.

© METALOCAT





Творческий Искусственный Интелект

После изобретения компьютера цифровые устройства стали неотъемлемой частью творческого процесса: бумага уступила место экрану, а карандаши - клавиатуре и стилусу. Кажется, совсем недавно аналоговый способ ввода сменился цифровым - и вот мы уже на пороге новых перемен и движемся к тому, чтобы использовать ИИ в творчестве.

Живопись - одна из сфер, которая переживает кардинальные перемены из-за нынешнего бума нейросетей. Самообучающиеся модели, предварительно изучив множество картин, теперь могут подражать именитым художникам. Они рисуют в разных стилях по желанию пользователя и выдают настолько реалистичные картинки, что их не отличить от фотографий.

Karlo 2.0, генератор изображений на основе ИИ, разработанный предприятием ИИ-технологий Kakao Brain, может производить высококачественные изображения на основе текстового описания, используя базу данных из почти 300 миллионов изображений. Реалистичность деталей и возможность с лёгкостью создавать изображения высокого качества привлекает к Karlo 2.0 внимание всего мира.

Изображения Karlo 2.0, вызывая восхищение, в то же время провоцируют полемику по поводу использования не только этой нейросети, но и изображений за авторством ИИ в целом. Кому принадлежат авторские права — разработчику ИИ, пользователям или художникам, чьи картины были загружены в базу данных? В ситуации, когда некоторые изображения даже признаются произведениями искусства и получают награды, эти и другие вопросы требуют ответа.

Verses, компания-разработчик ПО (программного обеспечения) для шоу-бизнеса, разработала музыкальную платформу на основе ИИ под названием Meta Music System. ИИ может кодировать, сочинять и аранжировать мелодии, но Meta Music System позволяет пользователям напрямую участвовать в производстве видеоклипов, добавляя к ним плоды своего воображения. При этом пользователи могут не только наслаждаться музыкой, но и встречаться и общаться с артистами. Возможность создавать музыку и делиться идеями открывает новые способы получать удовольствие от музыки.





В студии Virtual Production Stage компании CJ ENM снимают видеоконтент. В этой студии, оборудованной по последнему слову техники, стены и потолок представляют собой светодиодные экраны, что избавляет от необходимости постоянно устанавливать и разбирать декорации и позволяет идеально интегрировать желаемый виртуальный фон в реальное живое действо.

© CJ ENM

Ценность технологии

Технология расширяет палитру средств для творческого самовыражения. Musical Instrument Digital Interface (MIDI), стандарт обмена данными между цифровыми музыкальными инструментами и компьютерами, разрушил стены, окружавшие сферу музыки, а распространение веб-технологий позволило любому желающему дебютировать в качестве автора веб-туна. Ютьюб дал шанс обзавестись аудиторией любому человеку, грезящему о сцене, а метавселенная создала пространство, где можно без ограничений наслаждаться произведениями искусства.

Направление развития компьютерных технологий очевидно. Отменяя ограничения конвенционального искусства, в котором доминировали специалисты и энтузиасты, технологический прогресс способствует расширению сферы творчества, чтобы любой желающий мог создавать новое.

Изначально целью доступной услуги интернета было разрушение перегородок между социальными группами. И то, что сейчас этот процесс расширился до культурного контента, - более чем естественно.

Стена, разделяющая творца и зрителя, становится всё незаметнее, позволяя свободно и равноправно выражать себя в творчестве любому человеку. И это тесно связано со смыслом существования культуры и искусства. Ибо в итоге произведения искусства и культурный контент обретают ценность, когда их воспринимают и потребляют люди. Чем больше людей соприкасается с искусством, понимает намерение художника и выражает воспринятое по-своему, тем большее развитие получает экосистема культуры и искусства.





Чхве Хо Соп, ИТ-колумнист

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.







