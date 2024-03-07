Телешоу «Одна ночь два дня» (1박2일) вновь на первом месте по количеству просмотров

3 февраля в телешоу «Одна ночь два дня» (1박2일), которое транслируется по каналу KBS 2TV, участники совершали поездку по плану, составленному по своим вкусам. Эта серия заняла первое место по количеству просмотров, набрав 8,2% в рейтинге популярности. По словам главного продюсера, такое путешествие запланировано в знак благодарности за заслуги участников в течение прошедшего года, но парадоксально то, что на двухдневную поездку шестерых мужчин выделено всего лишь 600 тысяч вон (450 долларов). К тому же продюсер предупредил участников, что результатов поездки должно хватить на две серии, иначе их ждёт адская ситуация в следующей поездке, как, например, ночевать под открытым небом или плавать в ледяной реке.

В итоге участники телешоу «Одна ночь два дня» выбрали уезд Канхва-гун провинции Кёнгидо, где решили попробовать все местные лакомства. В первую очередь они пошли в ресторан, специализирующийся на блюдах из рыбы Сардинелла дзунасиа. Чтобы сэкономить карманные деньги, участники шоу сыграли в рулетку, и только двое из них - юморист Мун Сэ Юн (문세윤) и рэпер DinDin (딘딘) сумели насладиться обильной пищей из Сардинеллы дзунасии. Во втором ресторане, где подают крабов, со стола исключили только одного участника, и в рулетку проиграл певец Ким Чжон Мин. Оставшись без пищи, он вылизал пустые панцири крабов.

Артисты в сопровождении гида совершили поход по острову Канхвадо, посетив дворец Ёнхын-гун, где до восхождения на престол жил Чхольчжон, 25-ый король династии Чосон, первую в истории Кореи католическую церковь '대한성공회 강화성당', построенную в 1900 году в стиле традиционного корейского дома ханок, и дворцовый комплекс Корёгунчжи (고려궁지) династии Корё, в котором размещается библиотека Вэгючжангак (외규장각) с многочисленными изданиями о династии Чосон. Затем они приняли вызов продюсера “увеличить карманные деньги”, и для этого в течение всего лишь одной минуты успели откачать воздух из большого пляжного мяча. Благодаря этому, они выиграли дополнительные деньги на проживание.

Хватит ли у них идей для того, чтобы собрать на острове Канхвадо материал, достаточный для двух серий? Поживём - увидим!